Захватчики обстреляли судостроительный завод и жилые дома Херсона

Российские оккупационные войска в течение суток 22 января 25 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские захватчики 25 раз обстреляли территорию Херсонщины. Стреляли из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - отметил он.

По его словам, Херсон армия РФ обстреляла четыре раза. Вражеские снаряды попали в судостроительный завод и жилые дома.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 3 человека получили ранения разной степени тяжести.

Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

Накануне оккупанты обстреляли предприятие, речпорт и хлебокомбинат в Херсоне.

21 января из-за российской агрессии погиб 1 человек, 3 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.