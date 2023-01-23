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Захватчики обстреляли судостроительный завод и жилые дома Херсона
Российские оккупационные войска в течение суток 22 января 25 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Российские захватчики 25 раз обстреляли территорию Херсонщины. Стреляли из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - отметил он.
По его словам, Херсон армия РФ обстреляла четыре раза. Вражеские снаряды попали в судостроительный завод и жилые дома.Подписывайтесь на наш YouTube канал
За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 3 человека получили ранения разной степени тяжести.
Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.
Накануне оккупанты обстреляли предприятие, речпорт и хлебокомбинат в Херсоне.
21 января из-за российской агрессии погиб 1 человек, 3 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.