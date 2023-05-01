Захватчики пытаются наступать на трех направлениях: ВСУ за сутки отразили более 36 атак, – Генштаб

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки украинские военные отбили там более 36 атак врага. Об этом говорится в возведении Генштаба ВСУ по состоянию на утро 1 мая.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, украинские защитники стойко держат оборону.

За сутки войска РФ нанесли пять ракетных ударов по городам Краматорск, Константиновка и Павлоград. Кроме того, враг нанес 27 авиационных ударов и совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На территории Беларуси и дальше находятся определенные подразделения вооруженных сил РФ.

На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг нанес авиаудары по населенным пунктам Красный Хутор Черниговской области и Середина-Буда Сумской области. Также захватчики провели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Николаевка, Галагановка, Архиповка, Леоновка и Александровка Черниговской области; Середина-Буда, Прогресс, Дружба, Бачевск, Сопич Сумской области, Червоная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Красное, Волчанск, Черняково и Лошаково Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Под артиллерийские и минометные обстрелы окупантов попали Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Колодези, Торское, Верхнекаменское, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Александро-Шультино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дылеевка, Пивничное, Зализное, Пивденное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении войска РФ вели наступательные действия в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское, успеха не имели. Захватчики обстреляли Новокалиново, Авдеевку, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Карловку, Водяное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Под вражеские обстрелы также попали Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Золотая Нива.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ обороняются. Обстреляли, в частности, Времевку, Бурлацкое, Новоселку, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Новоандреевку, Новояковловку и Каменское Запорожской области; а также Херсон, Одрадокаменку и Белозерку Херсонской области. Кроме того, враг нанес авиационный удар по населенному пункту Кизомис в Херсонской области.

В свою очередь авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов.

Также были сбиты вражеские разведывательные беспилотники типа "Орлан-10", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять районов сосредоточения живой силы, состав боеприпасов, два района сосредоточения вражеской артиллерии и логистический центр захватчиков.