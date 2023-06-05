Зеленский поблагодарил военных за "ожидаемые новости" на Бахмутском направлении

Президент Владимир Зеленский отмечает, что украинские военные 5 июня продемонстрировали определенные успехи на Бахмутском направлении в Донецкой области. Об этом свидетельствует его вечернее видеообращение.

"Первое – я благодарен каждому нашему воину, всем нашим защитникам и защитницам, которые дали за этот день именно те новости, которых мы ожидаем. Бахмутское направление – молодцы, воины! Мы видим, как истерически Россия воспринимает любой наш шаг там, все наши занятые позиции", - заявил глава государства.

По его словам, враг знает, что Украина победит, и видит это. Президент поблагодарил военных за то, что противник "ощущает это благодаря ударам, в частности в Донецкой области".

"Сегодня хочу особо отметить несколько наших боевых подразделений. Это 5-я отдельная штурмовая бригада и 57-я отдельная мотопехотная бригада, которые умело, решительно и результативно защищают наши позиции, уничтожают оккупантов и, главное, двигаются вперед. Спасибо вам, воины! Спасибо всем!" – добавил президент.

Отметим, что ранее в понедельник заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что военные продолжают "оборонную операцию, содержащую все, в том числе и контрнаступательные действия" по некоторым направлениям.

"В частности, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там мы двигаемся достаточно широким фронтом. Имеем успех. Занимаем господствующие высоты. Враг в обороне, хочет удержать позиции. На юге - враг в обороне. Продолжаются бои местного значения. Почему россияне активно запускают информацию о контрнаступлении? Потому что им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении", - написала она.

Позже она добавила, что, несмотря на жесткое сопротивление и попытки противника удержать занимаемые рубежи и позиции, украинские подразделения продвинулись вокруг Бахмута вперед в направлении сел Орехово-Василевка и Парасковиевка на 200-1600 м, а в направлении сел Ивановское и Клещиевка - на 100-700 м.