Зеленский попал в ДТП в Киеве

В ночь на 15 сентября кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве.

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Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"В Киеве произошло столкновение легкового авто с автомобилем Президента Украины и машинами сопровождения", - отметил Никифоров.

По его словам, медики, сопровождающие главу государства, предоставили водителю легкового авто неотложную помощь и передали карете скорой.

Зеленского осмотрел врач, "серьезных повреждений не обнаружено", уточнил Никифоров.

Пресссекретарь добавил, что все обстоятельства ДТП должны быть установлены правоохранителями.

Отметим, что накануне президент прибыл в недавно освобожденный Изюм и вместе с заместителем министра обороны Анной Маляр, представителями ВСУ и других силовых подразделений принял участие в торжественном поднятии Государственного флага Украины.