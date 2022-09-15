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Зеленский попал в ДТП в Киеве
В ночь на 15 сентября кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
"В Киеве произошло столкновение легкового авто с автомобилем Президента Украины и машинами сопровождения", - отметил Никифоров.
По его словам, медики, сопровождающие главу государства, предоставили водителю легкового авто неотложную помощь и передали карете скорой.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Зеленского осмотрел врач, "серьезных повреждений не обнаружено", уточнил Никифоров.
Пресссекретарь добавил, что все обстоятельства ДТП должны быть установлены правоохранителями.
Отметим, что накануне президент прибыл в недавно освобожденный Изюм и вместе с заместителем министра обороны Анной Маляр, представителями ВСУ и других силовых подразделений принял участие в торжественном поднятии Государственного флага Украины.