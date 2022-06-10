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Жителям прифронтовых районов Запорожской области запретили выходить из дома 12 июня

Жителям прифронтовых районов Запорожской области запретили выходить из дома 12 июня
Поврежденный обстрелом 26 мая дом в городе Гуляйполе Пологовского района. Фото: Telegram/zoda_gov_ua

На территории прифронтовых районов Запорожской области в течение всего дня 12 июня будет действовать комендантский час. При этом данное ограничение номинально распространяется и на оккупированную российскими войсками часть региона.

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Как сообщает Запорожская областная военная администрация, комендантский час начнется в 22:00 11 июня и закончится в 5:00 13 июня. Он вводится в Васильевском, Бердянском, Мелитопольском и Пологовском районах, то есть во всех, кроме Запорожского.

"Принимая во внимание активные боевые действия, ведущиеся в области и учитывая реальную угрозу жизни и безопасности людей, а также для обеспечения общественного порядка во время празднования Троицы в 2022 году ОВА принято решение о введении продленного комендантского часа в отдельных районах области", - сказано в сообщении.

Областные власти напоминают, что во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах без специальных пропусков.

"Оборона Запорожского края продолжается! Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Берегите себя и помните, что Украина обязательно победит всех врагов!" - заявили в ОВА.

Напомним также, что накануне власти региона заявили, что из-за войны и оккупации Россией азовского побережья курортный сезон в этом году официально открыт не будет, поскольку в таких условиях нельзя исключить опасность для жизни отдыхающих.

Автор:
Тимофей Беспятов