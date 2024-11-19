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Более 40 иностранных оборонных компаний привлечены к работе в Украине – Зеленский
Украина привлекла более 40 иностранных оборонных компаний к работе. Кроме того, в сфере ОПК работают более 600 отечественных компаний, которые в целом обеспечивают 300 тысяч рабочих мест.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, представляя в Верховной Раде План внутренней стойкости Украины.
"Это все – историческое достижение Украины, украинского народа", – заявил он.
По словам Зеленского, именно крепкий оборонно-промышленный комплекс Украины способен обеспечить государству самостоятельность в выборе военной стратегии.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Наше оружие всегда будет нашим первым гарантом. Мы готовим для этого надежную финансовую основу. Мы направляем собственные инвестиции в производство оружия и привлекаем партнеров", — говорится в сообщении.
Напомним, бельгийская компания Thales подписала меморандум о сотрудничестве с украинским оборонным предприятием для совместного производства ракет, предназначенных для борьбы с вражескими беспилотниками.
Также сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall построит в Украине всего четыре завода по производству вооружения. Известно, что один из них уже работает, второй – на подходе.