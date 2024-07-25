Доля украинских производителей в закупках Минобороны достигла 80%

За первое полугодие 2024 года украинские производители заняли ведущее место в контрактах закупочных агентств Министерства обороны Украины. Согласно официальным данным, доля отечественных предприятий в общем объеме контрактирования "Государственного оператора тыла" составила 80%.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Отечественные предприятия также преобладают в контрактировании другого закупочного агентства Минобороны – "Агентства оборонных закупок", где их доля составляет 70%.

Замминистра обороны Украины Дмитрий Клименков подчеркнул приоритетность сотрудничества с украинскими производителями.

"Сотрудничество с отечественными предприятиями позволяет обеспечить стабильные поставки качественной продукции, быстро реагировать на изменения в потребности оборонного сектора и способствовать развитию экономики Украины", — сказал Клименков.

Клименков также отметил важность максимального использования собственных ресурсов и потенциала в условиях внешней агрессии для обеспечения независимости и безопасности страны.

В Минобороны будут планировать закупки на год вперед

В марте в Министерстве обороны было создано новое структурное подразделение – Департамент планирования тылового обеспечения. Он будет формировать объемы необходимых для закупки товаров и услуг: продовольствие, вещевое имущество, горюче-смазочные материалы, а также технические средства тыла.

Специалисты департамента будут исследовать рынок, мониторировать цены и определять ориентировочную стоимость. Непосредственно закупки будет реализовывать "Государственный оператор тыла".

Задача нового подразделения – свести к минимуму насущную потребность – когда Минобороны нужно срочно что-то закупить для ВСУ. Ранее подобный подход влиял и на качество, и на цену товара. Поэтому вновь Департамент должен частично решить этот вопрос.

Закупочные агентства МО получили доступ к средствам UNITED24

Правительство разрешило перечислять средства со специального счета в поддержку Вооруженных Сил Украины, формируемую из добровольных взносов на платформе UNITED24, государственным закупочным агентствам Министерства обороны.

Теперь по согласованию с Минобороны , средства с указанного счета могут перечисляться на предприятия "Агентство оборонных закупок" и "Государственный оператор тыла" для осуществления закупок на нужды украинской армии.

Обоим госпредприятиям Минобороны разрешено использовать поступления на счета UNITED24.