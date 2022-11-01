Горнорудная компания Ferrexpo частично возобновляет производство на предприятиях в центральной Украине после приостановки деятельности 11 октября.

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Об этом говорится в сообщении компании.

"Ремонтные работы сейчас достаточно продвинулись, чтобы разрешить частичное возобновление производственной деятельности на ее предприятиях в центральной Украине", - говорится в сообщении .

Отмечается, что снабжение электроэнергией для предприятий Группы остается переменным и ограниченным, что влияет на экономическую эффективность производства. Поэтому компания сейчас сосредоточена на сокращении запасов готовой железорудной продукции, чтобы поддерживать поставки своим клиентам.

В компании подчеркнули, что у нее есть достаточные запасы для удовлетворения спроса клиентов.

Напомним, Ferrexpo 11 октября временно приостановила производство на предприятиях в Полтавской области из-за повреждения электроэнергетической инфраструктуры в результате ракетных ударов 10 октября.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания, владеющая в Украине Полтавским, Еристовским и Белановским горно-обогатительными комбинатами. Производит и экспортирует высококачественные железорудные окатыши для производства стали. Ключевым акционером компании является украинский бизнесмен Константин Жеваго.

