- Категория
- Промышленность
- Дата публикации
-
Ferrexpo частично возобновляет производство на предприятиях в центральной Украине
Горнорудная компания Ferrexpo частично возобновляет производство на предприятиях в центральной Украине после приостановки деятельности 11 октября.
Об этом говорится в сообщении компании.
"Ремонтные работы сейчас достаточно продвинулись, чтобы разрешить частичное возобновление производственной деятельности на ее предприятиях в центральной Украине", - говорится в сообщении .
Отмечается, что снабжение электроэнергией для предприятий Группы остается переменным и ограниченным, что влияет на экономическую эффективность производства. Поэтому компания сейчас сосредоточена на сокращении запасов готовой железорудной продукции, чтобы поддерживать поставки своим клиентам.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В компании подчеркнули, что у нее есть достаточные запасы для удовлетворения спроса клиентов.
Напомним, Ferrexpo 11 октября временно приостановила производство на предприятиях в Полтавской области из-за повреждения электроэнергетической инфраструктуры в результате ракетных ударов 10 октября.
Ferrexpo – швейцарская железорудная компания, владеющая в Украине Полтавским, Еристовским и Белановским горно-обогатительными комбинатами. Производит и экспортирует высококачественные железорудные окатыши для производства стали. Ключевым акционером компании является украинский бизнесмен Константин Жеваго.