Ferrexpo приостановила производство из-за ограничения электроснабжения после ракетных ударов

Горнорудная компания Ferrexpo с активами в Украине временно приостановила производство на предприятиях в Полтавской области из-за повреждения электроэнергетической инфраструктуры в результате ракетных ударов в понедельник. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Инженеры сейчас оценивают ущерб, причиненный электроинфраструктуре, и оценивают период простоя производства в связи с проведением ремонтных работ" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники компании в результате ракетных ударов не пострадали.

Ferrexpo заявила, что сейчас достаточный объем продукции для удовлетворения своих ожидаемых объемов продаж. Кроме того, ограниченное электроснабжение доступно на предприятиях, которым предоставляется приоритет для критически важного оборудования.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить подачу электроэнергии в критических зонах, как на наших предприятиях, так и в местных обществах, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников и членов сообщества", - цитирует компания главного исполнительного директора Ferrexpo Джима Норта.

Утром 10 октября Россия ударила ракетами по разным регионам Украины, есть погибшие и пострадавшие. Из-за многочисленных ударов была повреждена энергетическая инфраструктура. "Укрэнерго" ввело в действие график веерных отключений потребителей, чтобы провести необходимые ремонты объектов критической инфраструктуры.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания, владеющая в Украине Полтавским, Еристовским и Белановским горно-обогатительными комбинатами. Производит и экспортирует высококачественные железорудные окатыши для производства стали. Ключевым акционером компании является украинский бизнесмен Константин Жеваго.

