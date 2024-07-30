Минобороны заключило контракты с украинскими производителями почти на 5 млрд грн

Министерство обороны Украины заключило два крупных оборонных контракта с отечественными производителями на общую сумму почти 5 миллиардов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Контракты были подписаны между "Агентством оборонных закупок" Минобороны и предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины во время рабочей поездки президента Владимира Зеленского и министра обороны Рустема Умерова по регионам страны.

"Поддерживаем украинского производителя — во время поездки было подписано два критически важных соглашения для Вооруженных сил Украины с предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса почти на 5 млрд грн", — сказал Умеров.

Доля украинских производителей в закупках Минобороны достигла 80%

За первое полугодие 2024 г. украинские производители заняли ведущее место в контрактах закупочных агентств Министерства обороны Украины. Согласно официальным данным, доля отечественных предприятий в общем объеме контрактирования "Государственного оператора тыла" составила 80%.

"Сотрудничество с отечественными предприятиями позволяет обеспечить стабильные поставки качественной продукции, быстро реагировать на изменения в потребности оборонного сектора и способствовать развитию экономики Украины", — сказал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Напомним, в марте в Министерстве обороны создали новое структурное подразделение – Департамент планирования тылового довольствия. Он будет формировать объемы необходимых для закупки товаров и услуг: продовольствие, вещевое имущество, горюче-смазочные материалы, а также технические средства тыла.

С 24 февраля 2022 г. украинский ВПК создал несколько передовых видов вооружений. Некоторые из них совершенно новые, некоторые являются усовершенствованием предыдущих образцов, однако все они чрезвычайно эффективно уничтожают оккупантов. Можно с уверенностью утверждать, что эти разработки заслуживают значительной доли мирового рынка военной продукции. Детальнее об украинских разработках читайте в материале Delo.ua.