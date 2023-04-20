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Не только зерно: оккупанты вывозят гранит из Мариуполя
В оккупированном Мариуполе россияне возобновили работы в карьерах и начали воровать гранит. Его вывозят в направлении РФ, а также АР Крым.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Не зерном и подсолнечником единственным. Оккупанты начали воровать наш гранит. Возобновлены работы в карьерах сел Карань, Кальчик, Асланово. Оккупанты уже провели шесть подрывов породы", - отметил Андрющенко.
По его словам, похищенный гранит едет в РФ и временно оккупированный Крым.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Все разговоры о "использовании строительного мусора для дорог" остались болтовней. Наш украинский гранит идет на обустройство российских дорог. Страна мародер", - подытожил Андрющенко.
Напомним, ранее российские захватчики вырезали Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича на металлолом.
В настоящее время российские оккупанты планируют привезти в оккупированный Мариуполь заключенных из Беларуси, которые были осуждены за нетяжкие преступления. Их задачей будет отстроить разрушенный город.