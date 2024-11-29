Новый управляющий Овручского щебеночного завода восстановил мощности

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) избрало на открытом конкурсе управляющего Овручского щебеночного завода, который восстановил мощности предприятия, сохранил рабочие места и уже осуществил первые перечисления в бюджет.

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Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

"Это реальный пример работы АРМА для восстановления экономики Украины. Благодаря эффективному управлению удалось не только сохранить уникальное предприятие с лицензией на добычу лучшего красного гранита, но и возобновить его работу. Управляющий погасил задолженности, сохранил рабочие места и обеспечивает поступление средств в бюджет", — заметила Дума.

По ее словам, за короткий срок управления предприятием ООО "Тамерлан-1" достигнуты значительные результаты: управляющий уплатил долги перед работниками и за коммунальные услуги, сохранил трудовой коллектив и приступил к восстановлению основной производственной линии по добыче. Важным достижением явилось осуществление первого гарантийного платежа в государственный бюджет.

Особую ценность предприятию предоставляет действующее до 2036 года специальное разрешение на добычу красного гранита – одного из самых крепких строительных материалов, активно используемого в промышленном, гидротехническом и гражданском строительстве. По оценкам 2021 года, запасы гранита на месторождении составляют около 20 миллионов кубометров.

"Благодаря эффективному управлению АРМА обеспечивает не только сохранение экономической стоимости актива, но и его развитие и модернизацию, что способствует укреплению экономики Украины в целом", — подытожила Дума.

Напомним, в сентябре АРМА подписало соглашение с ООО "Тамерлан-1", ставшее победителем конкурса на управление Овручским щебеночным заводом.

Что известно о новом управляющем

Согласно данным YouControl, основной вид деятельности ООО "Тамерлан-1" — "08.12 Добыча песка, гравия, глин и каолина". Уставный капитал 1 300 грн неизменен с 2016 г. Владельцем и руководителем ООО "Тамерлан-1" является киевлянин Денис Наумец. предыдущей владелицей и руководительницей общества была Ирина Сухенко.

По данным УouСontrol, Овручский щебеночный завод ранее принадлежал белорусскому горсовету города Гомель. Предприятие являлось частью Гомельского городского дорожного строительно-ремонтного треста.

Заявленная стоимость арестованного имущества по состоянию на май 2023 г. составляла свыше 30 млн грн .

Завод сталкивался с финансовыми проблемами, включая значительные долги перед работниками и государством. В 2022 году работникам не выплачивали зарплаты, что привело к накоплению долга в 4 миллиона гривен.

Овручский щебеночный завод мог остановиться навсегда

Напомним, что в 2023 году АРМА заявило о риске затопления карьера и невозможность возобновления его работы на арестованном Овручском щебеночном заводе.

Причины этой ситуации скрывались в нескольких взаимосвязанных факторах.

Завод, конечным бенефициаром которого был Гомельский городской совет (Беларусь), оказался под арестом, что лишило предприятие возможности вести хозяйственную деятельность. Поэтому завод не платил счета за электроэнергию, которые составляли около 280 тыс. грн ежемесячно.

Тогда поставщик электроэнергии, государственное предприятие "Укринтерэнерго" сообщил о намерении прекратить поставки электроэнергии в одностороннем порядке.

Отключение электроэнергии привело бы к серьезным последствиям: карьер завода затопило бы, что сделало бы невозможным возобновление его работы. Это, в свою очередь, могло привести к уничтожению ценного оборудования и уменьшению интереса бизнеса к управлению данным объектом.

В этой связи АРМА обратилось в "Укринтерэнерго" с просьбой не отключать электроэнергию на период проведения конкурсного отбора управляющего.

Все это создавало дополнительное социальное напряжение в селе Бондари, где расположены активы завода. Важно отметить, что предприятие обеспечивало водоснабжение для местной амбулатории, обслуживавшей более 3 000 жителей, а также для Бондаревского лицея, где обучалось 140 детей.