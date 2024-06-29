- Категория
- Промышленность
- Дата публикации
-
Украина и UNIDO подписали программу зеленого обновления промышленности на 2024-2028 годы
28 июня в Вене прошла торжественная церемония подписания программы зеленого восстановления промышленности Украины на 2024-2028 годы. Программу подписали заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун, заместитель генерального директора и управляющий директор Директората корпоративных услуг и операций UNIDO Юко Ясунага.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Программа направлена на стратегическое и устойчивое обновление промышленности Украины. Она согласована с приоритетами правительства по раннему восстановлению и национальными отраслевыми стратегиями.
"Украина имеет большой потенциал промышленного развития. И мы благодарны UNIDO за возможность реализовать этот потенциал и развивать более экологическую и устойчивую индустриализацию. Мы высоко ценим постоянную поддержку UNIDO и приветствуем дальнейшее усиление нашего сотрудничества в рамках новой программы и создание новых совместных мер по поддержке Украины в эти сложные времена", - отметила Бигун.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Программа включает три ключевые сферы деятельности:
- Создание возможностей для людей
- Поддержка бизнеса и привлечение инвестиций
- Содействие зеленой экономике
"Мы уверены, что это сотрудничество обеспечит действительно трансформационные изменения в промышленности страны, способствуя росту и процветанию при восстановлении разрушительных последствий войны", - отметил Юко Ясунага.
Согласно их сообщениям, UNIDO активизировала свои усилия в Украине и достигла важных результатов, что позволило быстро расширить совместную деятельность. В частности, было выполнено комплексное диагностическое исследование промышленности Украины, которое дает важные исходные данные и анализ. При поддержке партнеров UNIDO начала новую деятельность по таким направлениям как:
- производство протезов с помощью 3D печати;
- расширение экономических возможностей женщин и молодежи;
- развитие институциональной способности;
- инфраструктура качества;
- энергообеспечение;
- циркулярная экономика;
- пищевая промышленность;
- роботизация и искусственный интеллект.
Также добавим, что Министерство экономики Украины вместе с UNIDO объявили о старте проекта по трансферу японских технологий в Украину, финансируемого Японией.