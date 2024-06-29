Украина и UNIDO подписали программу зеленого обновления промышленности на 2024-2028 годы

28 июня в Вене прошла торжественная церемония подписания программы зеленого восстановления промышленности Украины на 2024-2028 годы. Программу подписали заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун, заместитель генерального директора и управляющий директор Директората корпоративных услуг и операций UNIDO Юко Ясунага.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Программа направлена на стратегическое и устойчивое обновление промышленности Украины. Она согласована с приоритетами правительства по раннему восстановлению и национальными отраслевыми стратегиями.

"Украина имеет большой потенциал промышленного развития. И мы благодарны UNIDO за возможность реализовать этот потенциал и развивать более экологическую и устойчивую индустриализацию. Мы высоко ценим постоянную поддержку UNIDO и приветствуем дальнейшее усиление нашего сотрудничества в рамках новой программы и создание новых совместных мер по поддержке Украины в эти сложные времена", - отметила Бигун.

Программа включает три ключевые сферы деятельности:

Создание возможностей для людей

Поддержка бизнеса и привлечение инвестиций

Содействие зеленой экономике

"Мы уверены, что это сотрудничество обеспечит действительно трансформационные изменения в промышленности страны, способствуя росту и процветанию при восстановлении разрушительных последствий войны", - отметил Юко Ясунага.

Согласно их сообщениям, UNIDO активизировала свои усилия в Украине и достигла важных результатов, что позволило быстро расширить совместную деятельность. В частности, было выполнено комплексное диагностическое исследование промышленности Украины, которое дает важные исходные данные и анализ. При поддержке партнеров UNIDO начала новую деятельность по таким направлениям как:

производство протезов с помощью 3D печати;

расширение экономических возможностей женщин и молодежи;

развитие институциональной способности;

инфраструктура качества;

энергообеспечение;

циркулярная экономика;

пищевая промышленность;

роботизация и искусственный интеллект.

Также добавим, что Министерство экономики Украины вместе с UNIDO объявили о старте проекта по трансферу японских технологий в Украину, финансируемого Японией.