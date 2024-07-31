Укргазбанк присоединился к программе стимулирования строительства индустриальных парков

Министерство экономики Украины заключило договор с государственным Укргазбанком о сотрудничестве в рамках государственной программы "Государственное стимулирование создания индустриальных парков".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам главы Минэкономики Юлии Свириденко, заключение договора с Укргазбанком является важным шагом в развитии индустриальных парков, ведь каждый вложенный в них доллар приносит значительные частные инвестиции и создает новые рабочие места, что критически важно для восстановления экономики. Кроме того, индустриальные парки обеспечивают развитие инфраструктуры, привлекают инвестиции в производственные мощности, оборудование и технологии, укрепляют экономику и повышают ее конкурентоспособность на международном уровне.

Какая будет оказываться помощь

Программа поддержки развития индустриальных парков является частью государственной политики "Сделано в Украине", направленной на поддержку развития отечественных индустриальных парков.

В госбюджете на 2024 год для этого заложено 1 млрд. грн.

В Минэкономики отметили, что инициатор создания или управляющая компания индустриальных парков могут подавать заявки на получение государственного стимулирования по двум ключевым направлениям:

1. Первое направление предполагает безвозвратное финансирование для обустройства индустриальных парков и строительства необходимой инженерно-транспортной инфраструктуры. В это входят дороги, линии связи, газо-, водо- и электроснабжения. Это значительно облегчит развитие индустриальных парков и будет способствовать созданию привлекательных условий для инвесторов.

2. Второе направление дает возможность получить компенсацию затрат на подключение и присоединение к инженерно-транспортным сетям. Эта компенсация уменьшит финансовое бремя для инициаторов проектов и будет способствовать более быстрому вводу индустриальных парков в эксплуатацию. Напомним, что во время действия военного положения компенсация осуществляется исключительно за присоединение к электросетям.

Финансирование будет предоставляться на условиях совместного финансирования с заявителем в равных долях (для деоккупированных территорий – 80/20). Участие в программе предусматривает четкие обязательства заявителя перед государством: ввод в эксплуатацию 5 тыс. кв. м промышленной недвижимости в течение двух лет и привлечение не менее двух участников в течение трех лет.

Подать заявку можно в отделениях банка.

Ожидается, что в ближайшее время Минэкономики заключит аналогичный договор еще с одним государственным банком. Это расширит возможности привлечения государственного финансирования и поддержки проектов индустриальных парков, будет способствовать их развитию и повышению конкурентоспособности украинской экономики на международном уровне.

Напомним, с 23 июля "Укрэксимбанк" начал прием заявок на участие в государственной программе "Государственное стимулирование создания индустриальных парков", а с 25 июля возможность подавать заявки в поддержку индустриальных парков появилась и в Ощадбанке.

Добавим, что индустриальные парки получают поддержку правительства в том случае, когда местные власти и управляющие компании активно ищут инвесторов, строят промышленные здания и коммуникации, развивают транспортную сеть. Если парк не работает, он исключается из реестра и может вернуться в него после решения всех недостатков.

На сегодняшний день уже зарегистрировано 86 индустриальных парков, созданных почти во всех областях Украины. У 60 из них определены управляющие компании, 10 имеют участников, а у 16 есть другие субъекты. В течение первого и второго квартала 2024 года в реестр было включено 11 индустриальных парков, что превышает показатель за 2022 год. Также в этом году 5 парков было исключено.

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