В Украине наладили производство экранов, защищающих танки Abrams от дронов (ФОТО)

Милитарная инициатива "Стальной Фронт" бизнесмена Рината Ахметова наладила серийное производство дополнительных защитных стальных экранов для танков.

Об этом сообщает пресс-служба Группы "Метинвест".

Отмечается, что налажено серийное производство дополнительных защитных стальных экранов для танков советского (Т-72), украинского (Т-64) и американского (M1 Abrams) производства.

После проведения длительной и тщательной процедуры тестирования и испытания стальные экраны начали бесплатно снабжаться ВСУ.

В настоящее время изготовлено и передано более 25 дополнительных систем защиты, из которых семь – для танков M1 Abrams.

Фото: metinvest

Сообщается, что стальные экраны противодействия FPV-дронам для танков – чисто украинский продукт. Все чертежи защитных экранов выполнялись с учетом специфики конструктивных особенностей каждого из видов танков, ведь дополнительные конструкции должны не только защищать от внешних угроз, но и не ограничивать функциональность самой техники, не усложнять ее эксплуатацию в условиях боев, не мешать бойцам. Общий вес конструкции экрана составляет до 430 кг.

Фото: metinvest

Совместно с военными инженерами были проанализированы типичные для поражения FPV-дронами зоны боевой техники, уязвимые места, которые нужно защитить, и разработаны конструкции дополнительной защиты.

Протидроновые стальные экраны помогают не просто оградить дорогостоящую технику от поражения врагом, но и берегут жизнь украинских военнослужащих.

Фото: metinvest

В производстве противодроновых стальных экранов одновременно привлечены 10-12 специалистов на предприятии. Изготовление и установка экранов на один танк занимает до 12 часов рабочего времени.

Напомним, Группа "Метинвест" наладила производство стальных подземных командных пунктов с целью защиты личного состава от последствий обстрелов. Первый стальной штаб, рассчитанный на 30 военнослужащих, на безвозмездной основе уже был передан Сухопутным войскам Украины и установлен на одном из самых горячих направлений фронта.

Кроме производства стальных экранов для танков, предприятия "Метинвеста" в рамках Стального Фронта изготавливают и передают ВСУ противоменные тралы аналогичной КМТ-7 конструкции, которые крепятся на танки для обезвреживания и подрыва противотанковых и противопехотных мин.