В Украине впервые будет слушаться дело об экоциде: обвиняемые - служащие картонно-бумажной фабрики

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса генерального прокурора направили в суд первый за время истории независимой Украины обвинительный акт по факту совершения экоцида.

Как отмечают в ОГП, соответствующая статья 441 Уголовного кодекса инкриминируется двум ответственным лицам крупного частного предприятия в Хмельницкой области, которое занимается изготовлением картонно-бумажной продукции (в регионе такой объект один – Понинковская картонно-бумажная фабрика).

Отмечается, что в правоохранительные органы поступали многочисленные жалобы общественности о массовой гибели растительного и животного мира в реке, которая является притоком реки Случь.

Следствием установлено, что начальник и мастер подразделения тепловодоснабжения компании с октября 2017 по январь 2021 года не обеспечили качественную и комплексную очистку промышленных стоков предприятия от загрязняющих веществ.

В процессе производства они систематически преднамеренно производили сбросы загрязненных возвратных вод в реку, в том числе с превышением содержания предельно допустимой концентрации загрязняющих токсических веществ. В результате этих действий на участке около 4 км от места сброса возвратных вод произошло полное уничтожение живых организмов донной фауны.

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На момент проведения инженерно-экологической экспертизы состояние вод в реке было определено как "очень грязное". Из-за загрязнения воды химическими веществами исчезла речная флора и фауна. Разрушена гидроэкосистема. Расследование же дела велось следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины.