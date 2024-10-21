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В "Укроборонпроме" новый генеральный директор: что о нем известно
Наблюдательный совет акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" назначил на должность генерального директора Олега Гуляко.
Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".
Отмечается, что этому назначению предшествовали поиск и оценка кандидатов, проводимых украинским представительством Odgers Berndtson – международной компании, специализирующейся на подборе руководителей высшего звена.
На должность руководителя "Укроборонпрома" претендовало более 20 человек, из которых в шорт-лист попали три кандидата. С ними наблюдательный совет провел финальное собеседование и определился с кандидатурой. К собеседованиям с претендентами по шорт-листу были привлечены представители посольств США, Великобритании и ФРГ.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Как подчеркнул министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, Олег Гуляк хорошо знает неотложные нужды войска, является опытным руководителем.
"Главные задачи, которые стоят теперь перед ним — увеличивать объемы производства и дальше, завершить реформу государственного сектора ОПК и построение эффективной антикоррупционной инфраструктуры", — подчеркнул Сметанин.
"Для нас крайне важно, что крупнейшую государственную оборонную компанию возглавил человек, имеющий опыт работы в Министерстве обороны Украины и руководителя направления логистики ВСУ. Это профессионал, который прекрасно разбирается в том, что именно нужно для Сил обороны Украины. Он является настоящим лидером : инициативным, ответственным и эффективным", – рассказал председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" Давид Ломджария.
Напомним, 4 сентября было принято решение о прекращении полномочий генерального директора "Укроборонпрома" Германа Сметанина, назначенного министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.