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Холдинг TECHIIA инвестировал в Aestech – компания обеспечивает безрамочное остекление фасадов.
Aestech – новый актив в составе холдинга TECHIIA, производитель стеклопакетов повышенной прочности, являющийся основой технологии безрамочного остекления фасадов. Компания создана в результате покупки “ПИК Групп”, которая более 10 лет производит и устанавливает стеклопакеты больших площадей.
Как сообщает прес-служба холдинга, Aestech владеет международными патентами на технологию стеклопакетов повышенной прочности. Их несущая способность в несколько раз выше, чем у стандартных стеклопакетов, при этом минимизированы оптические искажения. Вертикальные и горизонтальные алюминиевые профили отсутствуют, что обеспечивает безрамочность остекления и позволяет оптимально использовать площадь застройки.
С помощью Aestech архитекторы и девелоперы смогут реализовывать любые архитектурные решения в эстетике зданий и целых городов.
Производство Aestech расположено на западе Украины. Завод способен производить на одной линии 130 тыс. м² стекла в год.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Компанию возглавил Денис Воробей, имеющий многолетний опыт государственного и коммерческого управления и ряд реализованных инфраструктурных и международных проектов.
Холдинг TECHIIA создал Aestech, приобретя украинскую компанию «ПИК Групп». Она с 2011 года создает инновационные инженерные решения в технологиях светопрозрачных конструкций на основе стеклопакетов повышенной прочности, а также ригельные и стойкие фасадные системы, купольные и подвесные фасады, что позволяет реализовать самые смелые замыслы архитекторов. В активе «ПИК Групп» большое количество наград за лучшие решения по стеклоконструкциям для экстерьера и интерьера.