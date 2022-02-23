Жеваго вслед за Ахметовым решил наперед уплатить 1 млрд грн налогов с Ferrexpo

Железорудная компания Ferrexpo с активами в Украине, по инициативе своего бенефициара Константина Жеваго, решила авансом заплатить 1 миллиард гривен налога на прибыль в государственный бюджет и бюджеты разных уровней. Об этом говорится в сообщении компании.

"В это непростое для Украины время бизнес не может оставаться в стороне. Мы должны объединиться и помочь стране в рамках своих возможностей и компетенции. Поэтому Ferrexpo поддержала инициативу ее основного акционера Константина Жеваго присоединиться к поддержке Украины и оплатить авансом налоговые отчисления на сумму 1 млрд грн", - сказано в нем.

Как отмечает бизнесмен, менеджмент и работники Ferrexpo верят в мирную, единую, сильную, финансово стабильную и преуспевающую Украину.

"Наша страна предстала перед сложным вызовом, поэтому мы должны быть сильными, здравомыслящими и неделимыми. Мы продолжаем работать, стабильно выполнять свои обязательства перед работниками, обществом, партнерами и клиентами, и поддерживать экономику нашей страны", - заявил Жеваго.

Ferrexpo — швейцарская компания, владеющая в Украине Полтавским и Еристовским горно-обогатительными комбинатами и специализирующаяся на производстве и экспорте окатышей.

В 2021 году компания произвела 11,2 млн тонн этой продукции - столько же, сколько и в 2020 году. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, КНР, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.

Напомним, что накануне на фоне признания Россией "ДНР" и "ЛНР" и угрозы дальнейшего ее военного вторжения в Украину богатейший украинец Ринат Ахметов также выступил с намерением заплатить авансом 1 миллиард гривен налогов с деятельности инвесткомпании СКМ, управляющей бизнесом олигарха.