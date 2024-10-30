Банкротство страховой компании "Оранта-Сич": суд открыл производство по делу

Хозяйственный суд Запорожской области 23 октября 2024 года удовлетворил заявление Нацбанка Украины и принял постановление, которым открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "Страховая компания "Оранта-Сич".

Соответствующее объявление опубликовано на официальном веб-сайте Верховного Суда, сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор призвал кредиторов "Оранта-Сич" обратить внимание, что конкурсные кредиторы с требованиями, возникшими до дня открытия производства по делу о банкротстве, обязаны подать в хозяйственный суд письменные заявления с требованиями к должнику и подтверждающие их документы в течение 30 дней со дня официального обнародования объявления об открытии производства.

"Итак, рекомендуем кредиторам ЧАО "Страховая компания "Оранта-Сич" в пределах этого срока обратиться со своими письменными заявлениями с требованиями к должнику по делу о банкротстве", — заявили в НБУ, добавив, что указанный срок является предельным и возобновлению не подлежит.

Напомним, 19 сентября 2024 года Нацбанк принял решение применить к "Страховой компании "Оранта-Сич" меру влияния в виде отнесения страховщика к категории неплатежеспособных и аннулировать лицензию на осуществление деятельности по страхованию.

Отметим, СК "Оранта-Сич" была страховщиком, осуществлявшим страхование иное, чем страхование жизни, и имела право осуществлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСГПО).

Уставный капитал СК "Оранта-Сич" составлял 7 млн грн, за первое полугодие 2024 года поступления страховых премий составили 0,8 млн грн, страховые возмещения – 4,4 млн грн. Технические резервы на 01 июля 2024 года составляли 9,3 млн грн.

По данным youcontrol, страховая компания зарегистрирована в городе Запорожье, а ее конечным владельцем является Петровский Егор Андреевич.