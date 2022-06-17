Кабмин поручил возобновить проведение спортивных соревнований в Украине, но без зрителей

Кабинет министров 17 июня поручил возобновить организацию и проведение спортивных соревнований в Украине в условиях военного положения, однако из соображений безопасности команды будут играть без зрителей.

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Как сообщил на своей странице в Facebook министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, правительство приняло такое решение именно по его предложению. Он поблагодарил за поддержку инициативы премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также президента Владимира Зеленского.

Как сообщил чиновник, Минспорта начнет готовиться к новому спортивному сезону в координации с Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Министерством экономики, Национальной полицией, ГСЧС и местными военными администрациями.

"Украинская Премьер-Лига по футболу и другие национальные чемпионаты возвращаются в Украину!.. Мы являемся нацией победителей, и для нас важны победы на всех фронтах!", - подчеркнул Гутцайт.

Отметим при этом, что еще в конце мая Минспорта своим приказом №1587 разрешило проводить в отдельных местностях Украины всеукраинские спортивные соревнования без присутствия зрителей.

Как отмечают в ведомстве, соревнования возобновляются для качественной подготовки спортсменов национальных сборных команд Украины по видам спорта к участию в главных международных соревнованиях. При их проведении должны соблюдаться условия безопасности, предусмотренные законодательством о военном положении.