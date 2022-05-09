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Кинотеатр "Жовтень" на Подоле возобновляет работу
Приобретенные до начала войны билеты будут действительны на новые сеансы.
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С 12 мая кинотеатр "Жовтень" на Подоле в Киеве возобновляет свою работу. Об этом передает "Вечерний Киев".
В кинотеатре будут показывать фильмы "Бэтмен" Мэтта Ривза, "Белфаст" Кеннета Брана, "Носорог" Олега Сенцова, "Лакричную пиццу" Пола Томаса Андерсона и другие.
Также можно будет посмотреть победителей секции Cinefondation Каннского фестиваля.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Приобретенные до начала войны билеты будут действительны на новые сеансы.
Напомним, что Netflix купил права на показ фильма "Носорог" режиссера Сенцова.