Кинотеатр "Жовтень" на Подоле возобновляет работу

Приобретенные до начала войны билеты будут действительны на новые сеансы.

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С 12 мая кинотеатр "Жовтень" на Подоле в Киеве возобновляет свою работу. Об этом передает "Вечерний Киев".

В кинотеатре будут показывать фильмы "Бэтмен" Мэтта Ривза, "Белфаст" Кеннета Брана, "Носорог" Олега Сенцова, "Лакричную пиццу" Пола Томаса Андерсона и другие.

Также можно будет посмотреть победителей секции Cinefondation Каннского фестиваля.

Приобретенные до начала войны билеты будут действительны на новые сеансы.

Напомним, что Netflix купил права на показ фильма "Носорог" режиссера Сенцова.