Натяжные потолки от Art Decor: выбираем дизайн подсветки

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Хотите стильного и эффектного дизайна интерьера с небанальным вариантом освещения? Достаточно поискового запроса натяжные потолки Арт Декор Киев, чтобы найти множество оригинальных вариантов сочетания световой системы и изысканного натяжного потолка.

Потолки с подсветкой: в чем плюс?

Оформление потолка с подсветкой в современном дизайне интерьеров стало одним из самых интересных трендов, вероятно держащихся в лидерах в последние годы – и ни в коем случае не собирается сдавать позиций. И неудивительно: громоздкие тяжелые люстры сегодня не слишком популярны, ведь нуждаются в соответствующем декоре для всего помещения. Сегодня украинские потребители все чаще выбирают инновационную светодиодную технологию освещения, отличающуюся максимальной эффективностью и несравнимым уровнем безопасности.

Натяжной потолок, дополненный светодиодной системой освещения, имеет несколько важных преимуществ:

● Светодиодную ленту несложно расположить именно там, где это наиболее необходимо.

● Светодиодная лента практически не нагревается – поэтому исключена возможность воспламенения пленки или ткани, образующей натяжную конструкцию.

● Эластичность световой ленты открывает просто невероятные возможности для разнообразного дизайна потолочного пространства.

Но, едва ли не самый главный аргумент – низкий уровень потребления электроэнергии, что позволит хозяину получить значительную экономию средств на освещении комнат.

Виды конструкций

Как уже отмечалось, использование натяжных потолков с контурным освещением дает практически неограниченное пространство для дизайнерских решений. Среди наиболее распространенных вариантов – стандартные одноуровневые конструкции, состоящие из одного слоя виниловой пленки или специальной ткани, устанавливающие чуть ниже основного потолка – подойдут для небольших помещений со стандартной планировкой.

Для большой комнаты с высоким потолком дизайнеры рекомендуют обустроить многоуровневую конструкцию, являющуюся одним из топовых трендов последних лет. Ее монтаж несколько сложнее, но это ни в коем случае не препятствует мастерам компании «Арт Декор», имеющим большой опыт у решения таких задач. Выдающаяся особенность такого потолка – это создание эффекта невесомой конструкции, просто висящей в воздухе без всякой опоры – стильно, эффектно, непревзойденно!