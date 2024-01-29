Технологии красоты – новый революционный прибор AirLight Pro

В январе 2024 года на выставке CES, проходившей в Лас-Вегасе, L'Oréal представила революционный прибор нового поколения для сушки волос AirLight Pro

L'Oréal в партнерстве со стартапом Zuvi разработали и выпустили на рынок сушка волос нового поколения AirLight Pro для профессионалов красоты (салонных мастеров), который фокусируется на уходе за волосами с помощью прорывных технологий. Впоследствии прибор станет доступен потребителям по всему миру.

AirLight Pro использует сочетание технологий инфракрасного света и ветряного потока, делая волосы визуально более гладкими и увлажненными, а также ускоряя сушки благодаря оптимизированному потоку тепла для различных типов волос и уменьшению потребления энергии на 31 ִ %.

В отличие от обычных нагревательных фенов AirLight Pro оборудован специальным высокоскоростным двигателем и запатентованной инфракрасной технологией, предназначенной для быстрой сушки волос без чрезмерного нагревания. Адаптируется к потребностям каждого пользователя. Аппаратное обеспечение, программное обеспечение и приложение работают бесперебойно, чтобы каждый пользователь мог настроить параметры в соответствии со своими индивидуальными потребностями.

«В течение 115 лет L'Oréal использует науку для внедрения инноваций и предоставления потребителям незабываемых впечатлений от красоты, отвечающих их индивидуальным потребностям. Благодаря AirLight Pro в партнерстве с Zuvi мы доказываем, что технологии могут повысить эффективность косметических процедур, удовлетворяя разнообразные потребности и уменьшая влияние на окружающую среду. Это будущее красоты, которое мы стремимся создать», - Генеральный директор L'Oréal Николас Иеронимус .

Не впервые L'Oréal удивляет мир технологическими девайсами и современными решениями, изменяющими представления в сфере красоты.

На прошлогодней выставке потребительской электроники CES был представлен портативный, сверхточный, компьютеризированный прибор HAPTA – первый в мире ручной cмартапликатор для нанесения макияжа, разработанный для людей с нарушением мелкой моторики рук. Он сочетает интеллектуальное управление движением и настраиваемых насадок, которые обеспечивают более широкий диапазон движений, простое открывание продукта и точность нанесения, которой иначе трудно добиться. Смартапликатор для нанесения макияжа HAPTA, разработанный Lancôme в помощь женщинам с ограниченной подвижностью рук, вошел в список лучших изобретений 2023 года по версии TIME (TIME Best Inventions 2023) в категории «Доступность».

В 2021 году L'Oréal представила миру устройство L'Oréal Water Saver - систему для профессионального и домашнего ухода за волосами, которая была создана в партнерстве с технологическим инкубатором L'Oréal со швейцарской компанией Gjosa.

Он оказался потрясающе эффективным – настолько, что его включили в список лучших изобретений TIME 100 в 2021. L'Oréal Water Saver снижает потребление воды до 69%. Он трансформирует традиционную процедуру мойки, соединив мощную технологию оптимизации водопотребления с использованием специально разработанных средств по уходу за волосами от L'Oréal Professionnel и Kerastase, поступающих непосредственно к потоку моющей волосы. Капли воды равномерно распределяются в потоке и наталкиваются друг на друга в заданном направлении.

Девайс уже представлен в некоторых салонах красоты в Украине. А в ближайшие несколько лет, как ожидается, L'Oréal Water Saver появится в тысячах салонов красоты, что потенциально обеспечит значительную экономию воды — до четырех с половиной миллиардов литров воды в год.