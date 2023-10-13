150 тонн гумпомощи в Украину из Хорватии — инициатива Dobro Dobrim при поддержке Favbet Foundation

Война заставила миллионы людей из разных регионов Украины покинуть свои дома. Многие украинцы были вынуждены эвакуироваться с минимумом вещей, поэтому сейчас нуждаются в поддержке для налаживания быта и возвращению к нормальной жизни.

Этой осенью тысячи вынужденных переселенцев в Украине получат грузовики с гумпомощью. Инициатива была реализована благодаря совместным усилиям команд объединения Dobro Dobrim и благотворительного фонда Favbet Foundation. Так было передано 150 тонн гуманитарной помощи из Хорватии в Украину.

Гуманитарная помощь содержит продукты питания, средства личной гигиены, одежду для взрослых и детей, а также другие предметы первой необходимости. Кроме этого, в одной из фур разместили 13 000 кг дезинфицирующих средств для обработки операционных и хирургических инструментов. Они будут переданы нескольким медучреждениям на территории Украины.

В сотрудничестве Favbet Foundation и объединение Dobro Dobrim уже доставили более 80% гумпомощи, часть поступит со временем.

"Несмотря на все проблемы, украинцы не забывают о важности единения и поддержки. Favbet Foundation регулярно получает запросы о помощи и с радостью содействует инициативам. Спасибо объединению Dobro Dobrim из Хорватии, что даже после почти двух лет полномасштабной войны они так же самоотверженно работают ради Украины и украинцев", – говорят в Favbet Foundation.

В общем, это уже вторая большая отправка помощи из Хорватии за последние месяцы. После теракта на Каховский ГЭС хорватские волонтерские объединения Crvena Kalyna, Dobro Dobrim при поддержке Favbet Foundation доставили более 11 тонн для беженцев из Херсона.