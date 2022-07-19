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20 июля состоится online-марафон «Бизнес в условиях военного положения. Как обезопасить бизнес от рисков коллаборационизма»
Ассоциация адвокатов Украины совместно с юридическим бутиком VB PARTNERS приглашают принять участие в экспертной online-марафоне на тему: «БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО СОСТОЯНИЯ. Как обезопасить бизнес от рисков коллаборационизма?».
Из-за вооруженной агрессии России многие предприятия оказались в оккупации и рискуют восприниматься как пособники врага. Те же, кто не в оккупации – рискуют также. Причем не только репутационно, но и в свете уголовной ответственности за возможный коллаборационизм.
Во время онлайн-дискуссии вы сможете узнать, на что обратить внимание в хозяйственной деятельности, чтобы не стать пособником агрессора, а также получить рекомендации по защите активов и минимизации криминальных рисков.
Дата: 20 июля 2022 годаПодписывайтесь на наш YouTube канал
Время: 14:00–16:00
Формат: online-дискуссия, комментарии на заданные темы, вопросы-ответы в прямом эфире.
Участие бесплатное
Регистрация: https://bit.ly/3OSjGTQ
Вопросы для обсуждения:
1. Что такое коллаборационизм и каковы его формы?
2. Почему за вопросом коллаборационизма скрыты большие риски для бизнеса?
3. Как не попасть под определение «коллаборационизм»? Признаки и нейтрализация рисков.
4. Как обезопасить активы и персонал на оккупированной территории? Уже наработаны ли механизмы «поведения» бизнеса?
5. Как зафиксировать факт захвата имущества оккупантами?
6.Как действовать на случай уничтожения или повреждения имущества?
Модератор: Константин Дорошенко, член Правления ААУ, именной партнер АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры"
Среди спикеров:
Александра Яновская, судья Кассационного уголовного суда Верховного Суда, д.ю.н., профессор;
Денис Бугай, адвокат, партнер, руководитель практики White Collar Crime в VB PARTNERS.
Михаил Непран, Первый вице-президент ТПП
Ярослав Грегирчак, заместитель бизнес-омбудсмена
Анна Лазуренко, директор по юридическим вопросам Delta Wilmar Ukraine
Дмитрий Таранчук, директор по правовому обеспечению АО ФАРМАК
Михаил Третьяков, советник Генерального директора ООО «Сокар Энерджи Украина» и управляющий партнер АО «АЗОНС»
Участники: топ-менеджмент компаний, корпоративные юристы, адвокаты.
Подробная информация и регистрация: https://bit.ly/3OSjGTQ
По вопросам обращайтесь, пожалуйста:
по тел.: + 38 (67) 239 86 90
email: [email protected]