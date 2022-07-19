20 июля состоится online-марафон «Бизнес в условиях военного положения. Как обезопасить бизнес от рисков коллаборационизма»

Ассоциация адвокатов Украины совместно с юридическим бутиком VB PARTNERS приглашают принять участие в экспертной online-марафоне на тему: «БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО СОСТОЯНИЯ. Как обезопасить бизнес от рисков коллаборационизма?».

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Из-за вооруженной агрессии России многие предприятия оказались в оккупации и рискуют восприниматься как пособники врага. Те же, кто не в оккупации – рискуют также. Причем не только репутационно, но и в свете уголовной ответственности за возможный коллаборационизм.

Во время онлайн-дискуссии вы сможете узнать, на что обратить внимание в хозяйственной деятельности, чтобы не стать пособником агрессора, а также получить рекомендации по защите активов и минимизации криминальных рисков.

Дата: 20 июля 2022 года

Время: 14:00–16:00

Формат: online-дискуссия, комментарии на заданные темы, вопросы-ответы в прямом эфире.

Участие бесплатное

Регистрация: https://bit.ly/3OSjGTQ

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое коллаборационизм и каковы его формы?

2. Почему за вопросом коллаборационизма скрыты большие риски для бизнеса?

3. Как не попасть под определение «коллаборационизм»? Признаки и нейтрализация рисков.

4. Как обезопасить активы и персонал на оккупированной территории? Уже наработаны ли механизмы «поведения» бизнеса?

5. Как зафиксировать факт захвата имущества оккупантами?

6.Как действовать на случай уничтожения или повреждения имущества?

Модератор: Константин Дорошенко, член Правления ААУ, именной партнер АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры"

Среди спикеров:

Александра Яновская, судья Кассационного уголовного суда Верховного Суда, д.ю.н., профессор;

Денис Бугай, адвокат, партнер, руководитель практики White Collar Crime в VB PARTNERS.

Михаил Непран, Первый вице-президент ТПП

Ярослав Грегирчак, заместитель бизнес-омбудсмена

Анна Лазуренко, директор по юридическим вопросам Delta Wilmar Ukraine

Дмитрий Таранчук, директор по правовому обеспечению АО ФАРМАК

Михаил Третьяков, советник Генерального директора ООО «Сокар Энерджи Украина» и управляющий партнер АО «АЗОНС»

Участники: топ-менеджмент компаний, корпоративные юристы, адвокаты.

Подробная информация и регистрация: https://bit.ly/3OSjGTQ

По вопросам обращайтесь, пожалуйста:

по тел.: + 38 (67) 239 86 90

email: [email protected]