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220 автомобилей для армии: Favbet Foundation системно поддерживает ВСУ

ВСУ получили при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation уже 220 автомобилей
ВСУ получили при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation уже 220 автомобилей

Вооруженные Силы Украины получили при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation уже 220 автомобилей для выполнения боевых и логистических задач на фронте, сообщили представители фонда.

В частности, недавно Силы обороны получили от фонда 5 внедорожников Nissan Navara и один микроавтобус Volkswagen LT 35. Автомобили отремонтированы и оборудованы дополнительными приборами ночного видения. Один из внедорожников Nissan Navara отправлен в подразделение, выполняющее боевые задачи в Клищиевке около Бахмута. Второй Nissan Navara уже работает на Черниговском направлении и помогает подразделениям ПВО защищать украинское небо. Еще один такой внедорожник усилил стрелецкий батальон в районе Дибровы Луганской области.

Фото 2 — 220 автомобилей для армии: Favbet Foundation системно поддерживает ВСУ
Фото 3 — 220 автомобилей для армии: Favbet Foundation системно поддерживает ВСУ
Фото 4 — 220 автомобилей для армии: Favbet Foundation системно поддерживает ВСУ
Фото 5 — 220 автомобилей для армии: Favbet Foundation системно поддерживает ВСУ
Фото 6 — 220 автомобилей для армии: Favbet Foundation системно поддерживает ВСУ

Еще один Nissan Navara получило подразделение Национальной гвардии. Пикап уже помогает выполнять боевые задачи и укреплять позиции военнослужащих на ключевых участках фронта.

Nissan Navara также поступил в распоряжение спеццентра Управления стратегических коммуникаций аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Микроавтобус Volkswagen LT 35 получил отдельный батальон морской пехоты. Подразделение принимает непосредственное участие в боевых действиях на востоке Украины.

Напомним, ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного. В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Автор:
Светлана Манько