7 идей для занятий спортом на улице в маленьком городе

Занятия спортом на улице — прекрасная альтернатива занятиям в спортивном зале. Такой формат имеет множество преимуществ. Во-первых, во время тренировки на свежем воздухе увеличивается потребление кислорода, благодаря чему ускоряются окислительно-восстановительные процессы, стабилизируется психическое состояние и улучшается сон. Во-вторых, человек имеет возможность подстраивать под себя занятия, тренируясь в комфортном для себя режиме. В-третьих, вы экономите время и средства, так как не нужно ехать в фитнес-клуб и платить не так уж и мало денег за тренировки.

Часто такой вариант занятия спортом выбирают жители небольших городов и деревень. Отсутствие спортивных комплексов и бассейна компенсируется красивой природой и свежим воздухом. Однако есть и средний вариант это небольшие города (например Дружковка), тут есть бассейн, ледовая арена и 3-4 спортивных зала разного размера и спортивной направленности.

Кроме того, уличные занятия спортом могут быть очень разнообразными. Помимо привычных подтягиваний, отжиманий и прочих упражнений доступно еще множество вариантов налюбой вкус. Представляем 7 идей занятий спортом на улице.

Катание на роликах или велосипеде

Катаясь на роликах или велосипеде, можно совместить приятное с полезным. Помимо получения удовольствия такие тренировки позволяют прорабатывать мышечный аппарат практически всего тела. В процессе езды или катания задействуются мышцы и связки тазобедренного пояса, ног, спины. Плечи и руки участвуют несколько меньше, но все равно не остаются без «работы». Кроме того, развивается координация движений и тренируется вестибулярный аппарат. Организм в целом становится более выносливым и защищенным от инфекций.

Йога

Чтобы приступить к занятиям йогой, достаточно коврика (и то не всегда) и желания постичь хотя бы азы этой древней телесно-духовной практики. Если с тренером нет возможности заниматься, можно получить необходимую информацию из различных источников. Интернет-платформы и онлайн-ресурсы заполнены материалами людей, которые готовы делиться своим опытом и знаниями, оказать помощь в обучении йоге. И многие из них — безвозмездно.

Бег или спортивная ходьба

Хоть бег и считается одним из фаворитов среди любителей уличного спорта и его идея не нова, не упомянуть его нельзя было. Все потому, что он является и одним из самых доступных. Где бы вы не находились, всегда можно выйти на пробежку. Для этого не нужен инвентарь и специальная амуниция. Кроссовки, удобная одежда — и вперед!

Бег по парку или другой уютной локации не сравнится с бегом на беговой дорожке дома или в спортзале. Тренируясь и занимаясь легкой атлетикой на улице, вы точно не заскучаете, рассматривая в процессе окружающую действительность.

Тренировки на спортивной площадке

Практически в каждом даже самом малом населенном пункте есть спортивные площадки, на которых расположены тренажеры для проработки разных групп мышц. Если нет желания или возможности ходить в тренажерный зал, занятия на таких площадках станут отличным решением.

Бадминтон

Эту игру любят многие взрослые и дети. Не обязательно ограничиваться всего двумя игроками, чтобы увлекательно и полезно провести время. Просто возьмите воланчик, вручите каждому участнику по ракетке и приступайте к увлекательной игре.

Игры с мячом

Футбол, баскетбол, волейбол — с мячом доступны не только эти игры. Детям понравится «Съедобное-несъедобное», «Рифмы», «Горячий картофель», «Квадрат» и другие варианты, примеров которых можно найти в Интернете большое количество.

Скандинавская ходьба или хайкинг

Скандинавская ходьба доступна для людей все возрастов. Заниматься ею можно в любой местности — в парке, лесу, на набережной, стадионе.

Хайкинг больше подойдет для тех, кто хочет более интенсивных нагрузок. Он предполагает продолжительные прогулки по природным локациям (преимущественно горным или по возвышенностям). По сути, это что-то вроде похода одного дня для любителей «легкого» туризма.

Основной вывод можно сделать следующий, не важно живете вы в крупном или небольшом городе время и место для занятий спортом можно найти всегда! Помните что время потраченное на спорт вы добавляете к качеству и продолжительности вашей жизни и в небольших объемах он всегда приносит пользу.