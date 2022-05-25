Альфа-Банк Украина дает клиентам возможность до 1 июня сэкономить 20% собственных средств от действующего кредита

В течение всего мая Альфа-Банк Украина предлагает своим клиентам уплатить 80% от остатка задолженности действующего кредита, а 20% средств сэкономить благодаря прощению банком этой части долга. Для этого нужно уплатить 80% задолженности по действующему кредиту до 1 июня.

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Данное предложение касается собственников:

· Кредитов наличными и кредитов на товары, остаток которых составляет 10+ тысяч гривен срочной или просроченной задолженности до 180 дней.

· Кредитных карт, по которым нет просроченной задолженности более 180 дней, а сумма остатка долга превышает 1000 грн.

Узнать сумму и срок кредитной задолженности можно в мобильном приложении Sense SuperApp , в любом чате банка или в контакт-центре по телефону 3344.

Уплатить необходимую сумму в Sense можно несколькими или в случае закрытия долга кредитной карты одним платежом. В случае, если у Sense не хватает лимитов на оплату долга кредитки единой платежкой, есть возможность оформить цифровую дебетовую карту и погасить задолженность по ней.

Задолженность по кредитам наличными и кредитами на товары можно погасить несколькими способами. Например, через мобильное приложение Sense SuperApp в разделе "Продукты"/"Кредиты", на сайте Альфа-Погашение по номеру договора — с карты любого банка или через кассу отделения и терминалы самообслуживания Альфа-Банка Украина.

Погасить долг по кредитным картам можно через мобильное приложение Sense SuperApp в разделе "Продукты/Кредитные карты".

После оплаты необходимой суммы банк пошлет Укрпочтой справку о списании долга по адресу проживания (также при необходимости можно получить в отделении). Затем 80% будут погашены в соответствии с графиком, а оставшиеся 20% банк аннулирует в течение следующего месяца с даты получения справки банка.