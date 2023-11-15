AMIC ENERGY и БФ "Dignitas" передали военным первые 25 дронов в рамках инициативы "MAVIC от AMIC"

Австрийская сеть АЗС в Украине AMIC ENERGY и благотворительный фонд Dignitas объявили о передаче первой партии дронов военным ВСУ.

В рамках совместной инициативы "MAVIC от AMIC" 25 дронов DJI MAVIC 3 отправились подразделениям ВСУ. Эти дроны в основном используются для ведения разведки, поскольку Мавики оборудованы камерой с высоким разрешением. Более того, DJI Mavic 3 можно использовать для наведения ракет, артиллерии на вражеские позиции и сопровождать дроны FPV для поражения целей.

"Потребность в дронах остается одной из самых распространенных. Там, где нет дронов, в разведку под обстрел идут люди, рискуют жизнью и здоровьем наши защитники и защитницы. Для того чтобы изменить это, нужно работать с причинами, а не последствиями, искать и уничтожать оружие, до того как оно выстрелит", - говорит Люба Шипович, основательница БФ "Dignitas", - "Мавики - это глаза военных, без которых вести эту технологическую войну невозможно, и чем больше дронов, тем больше наших живых людей. Процитирую нашего партнера Protez hub: Протезирование в Украине бесплатно, донатьте на дроны".

Кроме передачи первой партии дронов, в рамках благотворительной инициативы, AMIC ENERGY пересекли рубеж в накоплении необходимой суммы для приобретения 100 дронов DJI MAVIC 3.

"Каждый вклад в приближение победы Украины - сверхважный, и поэтому мы не можем оставаться в стороне в этот ответственный момент", - прокомментировал Гюнтер Майер, управляющий директор AMIC ENERGY, - "Мы рады достичь этой важной цели вместе, и я хочу поблагодарить каждого клиента AMIC ENERGY, посетившего наши АЗС и приблизившего Украину к победе".

Напомним, что инициатива "MAVIC от AMIC" стартовала в августе этого года, где каждые 5 гривен от заправки бензином или дизельным топливом на АЗС сети AMIC ENERGY направляется на закупку дронов DJI MAVIC 3. Дополнительную информацию об условиях сбора можно найти на официальной веб-странице , посвященной благотворительной инициативе.

Поддержи Вооруженные Силы Украины и приблизь победу, присоединившись к благотворительному сбору. MAVIC от AMIC: Врагу не спрятаться!

Справка:

AMIC ENERGY — австрийская компания, владеющая сетью из 470 автозаправочных станций розничного обслуживания в Австрии, Латвии, Литве, Польше и Украине. С момента полномасштабного вторжения, AMIC ENERGY постоянно оказывает помощь подразделениям Вооруженных Сил Украины, военным администрациям, территориальным общинам разных областей, благотворительным организациям и уже направила: более 300 тысяч литров горючего, более 65 единиц специальных военных устройств и аппаратный комплекс подавления ANTIDRON KVSG 6+, военную одежду и бронежилеты, почти 200 туристических обогревателей, автомобили, универсальные мобильные батареи Hama Supreme.

Dignitas (лат. достоинство) — благотворительный фонд, который с 2014 года помогает строить сильное, технологическое состоятельное и современное войско, оказывая ВСУ техническую и другую тактическую помощь, снаряжение, качественные знания и практики. Фонд создан большой командой единомышленников, среди которых – Люба Шипович, Мария Берлинская.