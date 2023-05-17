Андрей Беспалый: быть полезными и делать свое дело – очень важно для современного бизнеса

Владелец сети носителей наружной рекламы Perekhid Outdoor уже 25 лет находится на рынке Украины. В прошлом году они предложили успешный социальный проект в помощь ВСУ - " Ты поддерживаешь ВСУ, а мы - твой бизнес", а в этом году компания решила помочь благотворительному фонду "Я — будущее Украины" и проекту "Наши дети".

В июле 2022 года, благодаря общению с добросовестными рекламодателями, у менеджеров компании Переход Аутдор родился социальный кейс помощи ВСУ. Предпосылкой тому стал пример локальной помощи семьям военных, которые осуществляли рекламодатели на общих началах.

“Мы хотели, чтобы украинские компании, экономя на рекламе, могли донатить нашей армии. Поэтому мы предлагали бизнесам, которые оказывают поддержку ВСУ размещать рекламные материалы в Киеве, Львове, Житомире, Сумах, Черкассах и Кропивницком всего за 1 гривну. Таким образом мы привлекли 67 компаний, которые в свою очередь смогли сэкономить. до 3 млн. гривен. Мы надеемся, что в дальнейшем такая экономия помогла увеличить помощь армии” – отмечает исполнительный директор Perekhid Outdoor , Максим Сивченко.

Компания Perekhid Outdoor владеет рекламными конструкциями в 7 городах Украины, общим тождеством более 800 единиц. А благодаря партнерским отношениям с другими операторами имеет возможность предоставлять максимально эффективные и качественные комплексные решения сервиса для своих клиентов.

Благодаря предыдущему успешному опыту с помощью ВСУ, Переход Аутдор поняли, что также могут сосредоточиться на социальной составляющей. Ведь важно не только желание, но возможность делать добро. Поэтому в этом году компания сосредоточилась на помощи, детям, которые в результате полномасштабного вторжения оказались в затруднительном положении, остались без родителей, жилья и возможности жить полноценной жизнью. Благодаря этой инициативе, часть средств, которые будут платить клиенты за коммерческое размещение рекламы, компания будет передавать детям, нуждающимся в помощи. Таким образом, каждый рекламодатель будет автоматически становиться благотворителем. Также, стоит отметить, что для клиентов эта инициатива не будет нести дополнительные расходы или повышенные ставки, ведь на благотворительность фонда "Я будущее — Украины", проекта "Наши Дети", Переход Аутдор будет отдавать только собственный доход.

Иногда бизнес немного недооценивает влияние наружной рекламы на конечного потребителя. Это обусловлено тем, что в первую очередь рекламодатель не всегда видит физического эффект от размещения такой рекламы. Ведь, согласно данным западных исследований, наружная реклама повышает поисковые запросы через Google на 70%. Однако следует понимать, что 91% опрошенных клиентов будут вспоминать только последнее место, где они увидели рекламу, а статистически это – интернет. И только 9% клиентов могут четко ответить, что рекламу они видели именно на внешних носителях.

Работает это удивительно просто: благодаря большой частоте показа, информация запечатлевается в памяти, а уже потом побуждает людей искать конкретный бренд и выходить на него через другие платформы.

Именно поэтому у рекламодателя создается ошибочное впечатление, что покупатель к нему пришел через интернет, а не благодаря дорожной рекламе. Поэтому Perekhid Outdoor в общении с клиентами всегда подчеркивает и демонстрирует исследования – как работает внешняя реклама, как запланированная оценка эффективности зависит от органического запроса и диджитал поиска.

Ведь именно благодаря ответственному отношению к клиентам можно построить бизнес, который не только расскажет, как работает наружная реклама, но и будет полезен тем, кто нуждается в помощи.