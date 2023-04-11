Выбирая подержанный недорогой автомобиль, украинские покупатели обращают внимание на б/у авто из Европы . Раньше автомобильный европейский рынок не пользовался популярностью из-за ограниченного ассортимента и дальности расположения.

Выбирая подержанный недорогой автомобиль, украинские покупатели обращают внимание на б/у авто из Европы. Раньше автомобильный европейский рынок не пользовался популярностью из-за ограниченного ассортимента и дальности расположения. Автолюбителям было выгоднее приобретать транспортные средства в ближних странах Европы. Однако качество европейских авто значительно выросло, а внутри страны появился небольшой вторичный рынок, который позволяет подобрать и купить недорого автомобиль в хорошем техническом состоянии. С каждым годом покупательская активность растет за счет появившегося разнообразия подержанной техники и заинтересованности крупных производителей в поиске новых клиентов.

Главные преимущества подержанных легковых автомобилей из Европы – идеальное техническое состояние и доступная цена. Подавляющее большинство европейских автовладельцев бережно относятся к машинам, соблюдают регламент сервисного обслуживания и используют для ремонта только оригинальные автозапчасти. Большое значение на сохранность машин оказывает качество европейских дорог и топлива. Они не дают конструктивным элементам и узлам изнашиваться, благодаря чему подержанное транспортное средство имеет значительный ресурс и не утрачивает эксплуатационных характеристик.

Невысокая стоимость авто в Европе обусловлена следующими причинами:

благодаря своему уровню жизни европейцы имеют возможность часто менять автомобили, выбирая свежие модели из салона;

после гарантийного обслуживания автовладельцы обязаны за свой счёт проводить регулярный дорогостоящий сервис. Поэтому, многие европейцы предпочитают выставлять на продажу свою машину и покупать новую с гарантией;

большое количество предложений и малый спрос на б/у авто на внутреннем рынке вынуждают владельцев транспортных средств сильно сбавлять в цене, что выгодно для украинцев и покупателей из других стран. Даже учитывая стоимость пригона и растаможки в Украине, цена авто б/у из Европы обходится на порядок дешевле, чем купить аналогичную модель на государственных номерах.

Среди представленных в Европе на продажу авто неизменным спросом у потребителей пользуются такие известные марки автомобилей от концерна Volkswagen, как Audi, Skoda, Seat и, непосредственно, Volkswagen. Машины бренда отличаются высоким качеством сборки, надежностью, хорошей управляемостью, комфортабельностью, богатой комплектацией и безопасностью, за что ценятся среди автолюбителей во всем мире.

На что обращать внимание при выборе автомобилей из Европы

При поиске подержанного авто необходимо учитывать ряд нюансов, которые влияют на выбор автомобиля и возможность пригнать и растаможить его на территории Украины:

транспортное средство должно отвечать стандарту Евро-5;

чтобы не столкнутся с проблемами при растаможке, год выпуска автомобиля должен быть не больше 2010 года;

машина не должна быть российского производства (такие экземпляры встречаются на автомобильных сайтах Европы). Их ввоз в Украину запрещен.

Купить в Европе автомобиль можно двумя способами — самостоятельно посетив страну или доверив весь процесс проверенным брокерам. В первом случае, лучше заниматься поиском машины за пределами Вены. В удаленных от столицы населенных пунктах подержанные авто стоят дешевле и находятся в хорошем состоянии. Чтобы не тратить дополнительные финансы на поездку и время на поиск необходимой машины, можно выбрать второй вариант. Он включает в себя полный комплекс услуг по подбору, доставке и растаможке б/у автомобилей из Европы силами специалистов посреднической компании.

Как купить автомобиль из Европы

Компания BOSSAUTO оказывает профессиональную помощь в поиске, покупке, оформлении и доставке транспортных средств из-за границы в Украину. Менеджеры компании подбирают модель, соответствующую требованиям клиента, проверяют автомобиль на техническую исправность, юридическую чистоту, соблюдение ТО и помогают в выкупе автомобиля в рамках заложенного заказчиком бюджета. Компания организует транспортировку приобретенного авто из Европы в Киев или любой другой город страны в кратчайшие сроки с соблюдением всех необходимых мер безопасности.