Автоаукционы США теперь без комиссии: Carfast Express первым в Украине открыл прямой доступ

Доступ к крупнейшим американским автоаукционам Copart и IAAI стал прямым и без посредников. Carfast Express – международная компания по доставке авто с аукционов США, стала первой, кто открыл частным лицам непосредственный доступ к торгам.

Эта опция позволяет покупателям самостоятельно контролировать процесс и делать ставки на автоаукционах США, устраняя комиссию брокера. Важно: при выборе самостоятельного участия комиссия полностью отсутствует, что позволяет экономить до 20% от финальной стоимости.

70% лотов на автоаукционах США требовали дилерской лицензии

Долгое время для доступа к основным лотам требовалось наличие дилерской лицензии и оплата высоких годовых членских взносов. Например, только годовое "Премиум" членство на Copart стоит порядка $249 USD (не считая депозита и самой лицензии штата).

Фактически, более 70% автомобилей на Copart и IAAI были открыты исключительно для лицензированных дилеров. Брокеры взимают свою комиссию, чтобы покрыть эти и другие значительные сборы аукциона, начисляемые за каждый купленный автомобиль.

"Нашим клиентам нужна прямая выгода и контроль над своими деньгами. Поэтому мы предоставили им прямой дилерский доступ. Теперь вы сами делаете ставки, сами контролируете цену и не платите за дилерскую лицензию или нашу брокерскую комиссию. Если вы торгуете сами, наша комиссия – ноль. Вы платите только за машину и страховой депозит," – комментирует Артур Дранов, ведущий эксперт Carfast Express.

Прямой доступ к аукционам Америки и нулевая комиссия

Как обеспечивается нулевая комиссия? В рамках этой опции компания становится поставщиком дилерского доступа и логистическим партнером. Клиент самостоятельно принимает риски и делает ставки.

Вы получаете:

Прямой доступ к авто аукционам США : Предоставление технической возможности делать ставки онлайн, полностью минуя необходимость получения дорогостоящей дилерской лицензии. Предоставление технической возможности делать ставки онлайн, полностью минуя необходимость получения дорогостоящей дилерской лицензии. Логистика: Организация профессиональной доставки купленного авто из Америки и сопровождение таможенной очистки.

Нужен автомобиль из США под ключ?

Carfast Express подчеркивает, что выбор всегда остается за клиентом. Модель прямого доступа идеальна для опытных покупателей, но если в процессе торга или выбора лота возникнет неуверенность, компания готова подстраховать.

Возможность подключения: В любой момент клиент может обратиться к Carfast Express для получения полного сервиса "под ключ".

Экспертное сопровождение: В этом случае эксперты компании берут на себя подбор, проверку лота и участие в торгах. Цена полного сервиса начинается от $500 USD.

Как получить прямой доступ к аукционам Copart и IAAI?

Страховой платеж: Для получения доступа к аукционам и участия в торгах на первый автомобиль необходим страховой платеж – 10% от максимальной ставки. Риски и знания: Участие требует уверенности в своих силах и знания специфики аукционов. Все риски по подбору и выбору лота лежат исключительно на покупателе. Официальный договор: Сотрудничество оформляется договором с юридическим лицом (ТОВ, ФОП), включая обязательное ознакомление с офертой.

Чтобы получить немедленный доступ к торгам, просто свяжитесь с Carfast Express (по телефону или через мессенджеры) и скажите: "Хочу получить онлайн доступ к аукционам". И вам будут предоставлены все необходимые инструменты для торгов.