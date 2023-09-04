АЗК UPG представил детское меню

Семейная тема очень близка бренду UPG. Семьи с детьми – частые посетители автозаправочных комплексов, поэтому компания работает, чтобы находиться здесь было комфортно каждому, даже самому маленькому клиенту

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Для этого в туалетах комплексов предусмотрены детские умывальники, расположенные на правильной высоте, а в залах VIVO café – стульчики для кормления младенцев. В заведениях есть бизиборды – игрушки, которые развивают мелкую моторику и помогают малышам с интересом изучать мир. Кроме того, летом UPG запустила собственный бренд мороженого ice U, большими поклонниками которого, конечно же, являются дети. Следующим шагом стало создание детского меню.

Поэтому, посетив АЗК, вы сможете сытно и вкусно пообедать всей семьей. В обновленном меню VIVO café теперь есть блюда, разработанные специально для детей с учетом их вкусов и интересов.

Список популярного на UPG бургер-меню, в который входит семь видов культового блюда, дополнен кидс-чизбургером меньшего размера. Также в меню появились куриные наггетсы для детей. Все это можно заказать в специальном боксе. В него также войдет хрустящая картошка с соусом, сок и еще одно интересное дополнение – игрушка-сюрприз.

«Продумывая блюда для самых маленьких посетителей, мы, конечно, ориентировались на то, чтобы, прежде всего, это было вкусно и сытно. Но наша идея заключалась и в том, чтобы обычный обед превратился для малышей в интересную и увлекательную историю. Именно поэтому наши боксы такие яркие и наполненные блюдами, которые любят все дети. Вдобавок – игрушка, ведь это всегда об улыбке», – рассказала маркетинг-директор группы компаний UPG Надежда Ганулич-Манукян.

В компании уверены, что, несмотря ни на что, украинские дети должны испытывать радость. Поэтому стремятся, чтобы «Очень взрослый бокс» радовал их, а каждый визит на UPG превращался в маленький праздник.

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