Бесплатная IT - программа для детей от Favbet Foundation. Более 300 детей уже начали обучение

Благотворительный фонд Favbet Foundation запустил масштабный образовательный проєкт в сфере IT для детей внутренне перемещенных лиц и украинских военных.

Этой весной благотворительный фонд Favbet Foundation вместе с Code Club Украина запустили масштабный ІТ-проект для украинских детей. Сегодня к бесплатному курсу Python присоединились уже 300 учеников, которые проходят учебу в 14 онлайн- и 12 офлайн-группах. Треть из них — дети ВПО и украинских военнослужащих.

Образовательный курс намеревается предоставить украинским подросткам возможность формировать свое будущее в перспективной сфере в условиях военного времени, и что важно — бесплатно.

Кроме ценных знаний, новая образовательная программа даст ученикам возможность познакомиться с одногодками с общими интересами, научиться работать в команде, вдохновиться саморазвитием и хотя бы на определенное время избавиться от влияния войны, которая так сильно изменила их повседневность.

IT-программа от Favbet Foundation и Code Club Украина рассчитана на детей 12-15 годы и была разработана опытными IT- специалистами в ведущих украинских компаниях. В основе учебы - курс Python, самый популярный язык программирования, который создает чудесный фундамент для дальнейшего развития в IT.

Напомним, Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный компанией FAVBET в 2020 году для систематизации и масштабирования своей благотворительной деятельности. Целью фонда стало создание благоприятной среды для спортивного и счастливого будущего страны. С начала полномасштабного вторжения большинство проектов фонда были переориентированы на помощь армии. При содействии фонда ЗСУ и другие силы обороны регулярно получают авто, технические средства, дрони, амуницию и остальные необходимые атрибуты на передовой.