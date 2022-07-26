Без вреда для окружающей среды: как STLTH Vape меняет рынок продуктов для вейпинга

Курильщикам, которые ищут eco-friendly альтернативу обычным сигаретам, канадская компания STLTH Vape предлагает испаритель нового поколения с возможностью перезарядки. Время работы аккумулятора зависит от количества затяжек, но, как показывает практика, за один заряд потребитель может сделать до 200 затяжек.

Каждый пятый человек на планете курит. Это статистика Всемирной организации здравоохранения. А по оценкам GSTHR, более 82 млн курильщиков во всем мире предпочитают электронные сигареты, и ежегодно данный показатель существенно возрастает. На это влияет несколько факторов: электронные девайсы, по разным исследованиям, менее вредны для организма, не оставляют неприятного запаха на одежде, руках или волосах, почти не вредят окружающим. Звучит как отличный выбор для взрослых курильщиков, стремящихся минимизировать негативное влияние от курения, не правда ли?

В то же время отходы от одноразовых электронных сигарет потенциально представляют более серьезную экологическую угрозу, чем окурки обычных сигарет. После употребления так называемых одноразок остаются пластик, тяжелые металлы и легковоспламеняющиеся литий-ионные батареи, которые большинство потребителей даже не знают, как правильно утилизировать. В отличие от окурков отходы от электронных сигарет не разлагаются и не загрязняют окружающую среду.

Курильщикам, которые ищут eco-friendly альтернативу обычным сигаретам, канадская компания STLTH Vape предлагает испаритель нового поколения с возможностью перезарядки. Время работы аккумулятора зависит от количества затяжек, но, как показывает практика, за один заряд потребитель может сделать до 200 затяжек.

Испаритель STLTH состоит из трех частей:



1) аккумулятор 470 mAh;

2) картридж с запатентованной никотиновой жидкостью для электронных устройств на основе соли;

3) USB-кабеля для перезарядки.

Х-картриджи — дополнительный аромат и поток воздуха для потребителей.

STLTH предлагает взрослым курильщикам 12 оригинальных ароматов на выбор, а также инновационную линейку Х-картриджей с пятью ароматами крепостью 50 мг на 1 мл никотина. Особенность последних в уникальном сочетании дополнительного богатого аромата и дополнительного потока воздуха для потребителей.

Жидкости для электронных устройств специально разработали под новые Х-картриджи для обеспечения улучшенного вкуса, потока воздуха и образования пара, которыми наслаждаются пользователи одноразовых продуктов. Картриджи STLTH собирают, заполняют и пакуют на заводе в Онтарио, Канада, что подтверждает качество продукта и соответствие канадским нормам по сравнению с другими одноразовыми продуктами для вейпинга, большинство которых полностью китайского происхождения.

В состав жидкостей для электронных устройств STLTH входят пропиленгликоль, растительный глицерин, никотин, а также натуральные и искусственные ароматизаторы пищевой степени чистоты.

В STLTH есть 17 уникальных ароматов, например, кроме привычных ароматов табака и мяты есть взрывной кисло-сладкий аромат голубой малины или свежего яблока. Компания постоянно разрабатывает новые ароматы.

Стоимость устройства STLTH — 299 грн.

Стоимость набора из двух картриджей — 290 грн.