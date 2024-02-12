2 февраля в Киеве состоялась ежегодная, восьмая по счету, Всеукраинская конференция "Big Trade-Marketing Show-2023: New Reality - New Possibilities", которая стала главным событием года для отечественных трейд-маркетологов.

Это единственное в Украине специализированное мероприятие для специалистов в сфере трейд-маркетинга и смежных отраслей. На встрече собралось более 380 топ-маркетологов, руководителей маркетинга и продаж, трейд-маркетинга, бренд-менеджмента, руководителей программ лояльности ритейлеров и поставщиков. Присутствовали также мерчандайзинговые агентства, разработчики IT решений для ритейла, поставщики оборудования и т.д.

Распределение участников по сферам деятельности выглядело так: производители — 52%, ритейлеры — 18%, решения для бизнеса — 17%, дистрибьюторы — 12%, СМИ — 1%

Распределение аудитории по уровню менеджмента выглядело следующим образом: Владелец – 1% Директор по маркетингу – 15%, Трейд маркетинг менеджер – 25%, Директор по продажам – 4%, Руководитель отдела КатМен - 3%, Руководитель отдела трейд-маркетинга 14%, Руководитель по продажам – 6%, Руководитель по развитию – 5%, Коммерческий директор – 5%, СЕО/Директор – 9%, Менеджер по продажам – 4%

Партнерами конференции стали компании:

Официальный партер, Партнер по диджитал-маркетингу Promodo

Партнер по лояльности – Art Nation Loyalty

Аутсорсинговый Партнер - АДЕЛИНА АУТСОРСИНГ

UX/UI Партнер – Турум-Бурум

Официальный Партнер по безопасности - SHERIFF

Партнер POLT agency

Технологический партнер - Listex

Партнер кофе-брейков - Liberti

Водный Партнер – ТМ Крайна

Трансформационный Партнер – EALC

Партнер CRM решений Creatio

Конференция проходила в двух тематических залах, между которыми участники могли свободно передвигаться в соответствии со своими предпочтениями.

Среди тем и спикеров:

Ирина Громова, директор по маркетингу в Art National Loyality, познакомила участников конференции с презентацией «Как геймификация меняет ритейл: идеи для маркетинговых стратегий будущего» .

Спикер отметила, что геймификация является одним из главных трендов в кампаниях лояльности, наряду с мобильными играми, фиджитал товарами и партнерством. Сейчас на украинском рынке насчитывается более 5 млн геймеров, и привлечение геймификации к маркетинговой стратегии приводит к росту замученности клиентов (+47%), лояльности к бренду (+22%) и узнаваемости бренда на рынке (+15%).

Алина Евзютина, маркетолог компании Listex, рассказала об «Эффективном управлении данными о товарах: ключ к оптимизации бизнес-процессов».

Спикер презентовала технологическое решение Listex, которое обеспечивает управление тол обновления в режиме non-stop данными о товарах.

По словам Алины, Listex дает ритейлерам возможность значительно улучшить качество и точность информации о товарах. Это создает конкурентное преимущество на рынке, поскольку потребители все больше ценят точную и актуальную информацию о товарах. Продукт будет полезен и для специалистов по логистике, поскольку точные характеристики товаров помогают оптимизировать управление запасами и логистическими центрами.

Ксения Михайленко, Media Director в Promodo, выступила с темой «Бренды или скидки? Или как не утонуть в промоспирали».

Спикер отметила, что производители вкладывают миллиарды гривен в промоакции, которые предлагают покупателям продукт по более низкой цене. Поэтому продукты рискуют быть вовлеченными в ценовую конкуренцию с товарами от конкурентов и в глазах покупателей не будут иметь другого преимущества, кроме низкой цены. Таким образом, потребитель легко заменит его другим товаром более дешевым.

Юлия Кизима, Head of PM&CE Department в Adelina Call Center&BPO, выступила с темой «Как работать с обратной связью клиентов?».

Спикер подчеркнула, что уровень доверия клиента растет, если компания интересуется мнением и спрашивает обратную связь. Она рассказала о способах получения обратной связи — телефонных звонках, чат-ботах, мессенджерах, соцсетях и т.д.

Сергей Полтавский, основатель агентства Polt, рассказал, Чем полезен TikTok и каковы его сильные стороны в 2024 году?

После краткого обзора платформы TikTok и алгоритмов ее работы спикер рассказал, что его аудитория в Украине насчитывает 15,7 млн пользователей. Он также привел распределение аудитории по типам пользователей и анализ контента по направлениям – юмор, жизнь, животные, мода и красота.

Выступление Дмитрия Кукурузы, Chief Executive Officer ООО «Турум-бурум», называлось «Интерфейс, как составляющая growth стратегии» .

Спикер рассказал, что будущее – за оцифровкой клиентского опыта и оптимизацией интерфейсов. Учитывая это, важно определить, кто должен соответствовать с интерфейсом. Это growth менеджер, специалист, работающий на пересечении отделов компании для разработки и реализации инициатив по развитию.

Елена Шишко, Head of Sales Creatio, представила «Стратегию применения No-code инструментов для достижения лучших показателей бизнеса» .

Спикер презентовала No-code платформу Creatio для автоматизации процессов и CRM с максимальным уровнем свободы. На платформе каждое приложение состоит из готовых к использованию компонентов и блоков с помощью которых можно собрать нужную программу.

Компания TradeMasterGroup инициировала первую Национальную премию Big Trade-Marketing Award-2024.

Победители:

Лучшая TRADE-маркетинговая кампания запуска нового продукта – Art Nation Loyalty и Сеть Аптек 9-1-1 Лучший интерактивный благотворительный проект 2023 - Программа лояльности Fishka Самая эффективная TRADE-маркетинговая кампания с использованием искусственного интеллекта 2023 - ООО "ОМЕГА " Самая эффективная TRADE-маркетинговая кампания 2023 - БРСМ-Нефть Лучшая TRADE-маркетинговая команда 2023 – Птицекомплекс «Днепровский» Самая популярная TRADE-маркетинговая кампания в социальных сетях 2023 – Сеть аптек «АНЦ» Лучшее внедрение ИИ в TRADE-маркетинговой кампании 2023 – ЧП «Виктор и К» ТМ «Королевский вкус» Лучшая TRADE-маркетинговая кампания с минимальным бюджетом 2023 года - Enzym Group Самая креативная TRADE-маркетинговая кампания 2023 – сеть мультимаркетов Аврора Лучший TRADE-МАРКЕТОЛОГ 2023 – сеть мультимаркетов Аврора Лучшая маркетинговая команда 2023 – сеть мультимаркетов Аврора Лучшей Мерчандайзинговой команде 2023 – АГРОМАТ Прорыв в TRADE-маркетинге 2023 - Snack Production Лучшая благотворительная коллаборация 2023 Lukas

B2B Медиа-группа TradeMasterGroup поздравляет участников конференции с приобретенными знаниями и новыми знакомствами.

Мы всегда рады видеть вас на наших следующих конференциях!