Бизнес и государство объединяются, чтобы предотвратить игровую зависимость: Промежуточные итоги масштабного исследования при поддержке FAVBET

В феврале 2023 года Центр ответственной игры под эгидой Минздрава Украины при поддержке главного мецената FAVBET инициировал первое в Украине масштабное исследование игровой зависимости. Его цель – сформировать психологические портреты игроков и на их основе разработать методологические рекомендации по предотвращению игровой зависимости как для государственных органов, так и непосредственно для операторов азартных игр.

В течение двух месяцев исследования и анкетирования украинских игроков команда проекта определила несколько важных маркеров в сфере предотвращения зависимости, которые уже сейчас требуют внимания общества.

О них организаторы исследования говорили 4 апреля во время пресс-конференции " Важное о предотвращении зависимости от азартных игр и как получить своевременную помощь ", прошедшую на платформе информационного агентства "Укринформ".

По мнению участников конференции, работа по предотвращению игровой зависимости должна вестись одновременно в двух направлениях. Первый – это выявление проблемного поведения еще до того, как оно перерастет в зависимость, второй – создание эффективного "маршрута помощи" для патологических игроков.

По словам директора Департамента медицинских услуг Минздрава Украины Александры Машкевич, уже сейчас в Украине игроки с игровой зависимостью могут абсолютно бесплатно обращаться за помощью в лечебные учреждения в соответствии с Программой медицинских гарантий, работающей с 1 апреля 2020 года. Сюда входит как стационарное, так и амбулаторное лечение, приём у врача-психиатра. Кроме этого, начиная с прошлого года пациентам доступна психологическая поддержка на первичном уровне медицинской помощи, то есть с проблемой можно обращаться к семейным врачам.

Фото: директор Департамента медицинских услуг Минздрава Украины Александра Машкевич

Также Александра Машкевич отметила, что Минздрав уже работает над разработкой стандартов и протоколов, которые будут представлены на общественные обсуждения.

О нормативной стороне предотвращения игровой зависимости говорил и председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый:

"Среди основных задач Комиссии – не только развитие экономики, но и защита прав игроков и предостережение каких-либо негативных последствий азартных игр. Именно на это была нацелена наша работа в течение 2021-22 годов. Был создан порядок формирования и ведения Реестра лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям, были утверждены принципы ответственной игры, требования по борьбе с игровой зависимостью".

Фото: председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рыжий

Иван Рудый также отметил, что КРАИЛ для удобства игроков имеет бесплатную горячую линию, а на сайте Комиссии есть перечень легальных игорных заведений, которые придерживаются принципов ответственной игры и заботятся о безопасности игроков. Также Председатель Комиссии напомнил, что каждый гражданин Украины, которому исполнился 21 год, может обратиться в КРАИЛ и внести себя в Реестр, чтобы на время ограничить себе доступ к азартным играм. Это же могут сделать и близкие родственники игрока, имеющего признаки патологической зависимости.

Представитель ГС "Центр ответственной игры", профессор и медицинский психолог Константин Аймедов подчеркнул, что одной из наиболее важных мер в противодействии игровой зависимости является раннее выявление ее первых признаков. Именно поэтому уже сейчас Центр работает над разработкой ряда советов для игроков и их близких, которые будут дорабатываться по результатам исследования.

Фото: профессор и медицинский психолог Константин Аймедов

По словам психолога, именно родственники игроков являются первым звеном в выявлении признаков проблемной зависимости, особенно сегодня, когда азартные игры перемещаются в онлайн. Также Константин Аймедов отметил, что крайне важно развивать культуру ответственной игры и побороть стигму обращения к психиатрам, ведь именно они способны оказать наиболее эффективную помощь в преодолении зависимости.

Об игровой культуре говорила и другая представительница Центра, доктор юридических наук, доцент Зоряна Топорецкая. Она отметила, что культуру ответственного отношения к азартным играм нужно формировать с молодого возраста, из школы, и добавила, что сейчас курс "Основы здоровья" школьной программы содержит информацию о вреде алкоголя, табака и наркотиков, однако обходит опасность азартных игр.

Фото: доктор юридических наук, доцент Зоряна Топорецкая

По словам юристки, государство, общество и бизнес должны сейчас объединить усилия по профилактике игровой зависимости, потому что "всегда лучше предупредить болезнь, чем лечить ее". Опираясь на исследования, в Украине должна быть создана универсальная стратегия или программа предотвращения игровой зависимости, которая будет информировать общество о рисках и опасностях азартных игр, путях решения проблем, а также служит методическим материалом для учителей, психологов, работников игорных заведений.

Директор по развитию бизнеса Vbet Ярослава Исаенко отметила, что легальным компаниям отрасли важно осознавать свою роль в построении культуры азартных развлечений и следить за соблюдением правил ответственной игры в том числе и на уровне персонала: " Знание принципов ответственной игры является обязательным требованием для работы в нашей компании. Более того, люди, работающие с клиентами, даже сдают специальный экзамен".

Фото: директор по развитию бизнеса Vbet Ярослава Исаенко

О месте бизнеса в системной работе по предотвращению игровой зависимости говорила и PR-директор FAVBET Ксения Тюрикова: " Повышение социальной ответственности крупных гемблинговых компаний является глобальным трендом, который мы наблюдаем на примере Великобритании, США, Германии и других стран. Как ответственный оператор азартных игр, FAVBET стремится обеспечить максимальный комфорт и безопасность игроков, поэтому мы поддержали это исследование и первыми открыли наши заведения для специалистов проекта".

Фото: PR-директор FAVBET Ксения Тюрикова

По словам Ксении Тюриковой, выводы и рекомендации, созданные по итогам исследования, будут тщательно проработаны компанией и найдут отражение в ряде продуктов для профилактики игромании как на уровне бизнеса, так и среди игроков. В том числе в FAVBET рассматривается применение искусственного интеллекта для выявления признаков зависимости даже в онлайн-пространстве.

Публикация результатов исследования намечена на июль 2023 года. Впрочем, уже сейчас все задействованные стороны наладили диалог о дальнейших шагах и работают над рядом совместных инициатив. "Общество, бизнес и государство объединяются вместе, чтобы формировать ответственное отношение к игре и формировать культуру азартной игры", - подчеркнула руководительница ГС "Центр ответственной игры" Марина Слободниченко.

Фото: руководительница ГС "Центр ответственной игры" Марина Слободниченко

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