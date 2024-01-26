Более 38 млн грн налогов уплатила образовательная сеть КМDШ за 2023 год

Частное образование сегодня входит в состав ответственных украинских бизнесов, вносящих вклад в экономику страны. Так, 38 290 805 грн налогов в бюджеты разных уровней уплатила сеть частных лицензированных школ и садиков КМDШ за 2023 год.

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По словам основателя сети, в течение прошлого года КМDШ направляла фокус на возвращение учащихся в полноценный офлайн формат обучения с обеспечением физической и эмоциональной безопасности детей.

"Отчитываемся об уплаченных налогах, ведь это как ключевой показатель того, что мы работаем и живем, воспитываем детей, помогаем нашим защитникам, делаем все от нас зависящее для победы", - написал Владимир Козленко на своей странице в Facebook.

Кроме того, образовательные учреждения адаптировали форматы для детей, которые до сих пор по разным причинам не могут посещать офлайн-школу. Чтобы эти учащиеся не разрывали связь с Украиной и не теряли национальный контекст, обучение проходит в удобном синхронном или асинхронном формате.

Для офлайн-обучения все школы и садики сети оборудованы сертифицированными укрытиями, имеют соответствующие алгоритмы безопасности, оснащены генераторами, а также имеют в штате подготовленную команду психологов и преподавателей.

Напомним, в 2022 году сеть КМDШ уплатила в государственный бюджет более 33 млн грн.