Bratex — металлочерепица в Одессе топ 2023 года

Хотите долговечную и красивую крышу — выбирайте металлочерепицу в Одессе от польского бренда Bratex — нового, но надежного игрока на кровельном рынке Европы и Украины. Первый продукт Братекс был представлен в 2015 году и имел большой успех. За 7 лет компания прошла большой путь и заняла достойное место среди лучших производителей металлочерепицы. Компания RoofStone рекомендует модульную черепицу Bratex как оптимальный вариант с лучшим соотношением цены и качества.

Модульность — особенности и преимущества

Модульная металлочерепица — это не просто компактные листы, которые удобно грузить и перемещать. К каждому листу (модулю), как элементу системы, предъявляются строгие требования, он должен иметь определенные особенности и допущения, а также складываться как пазл. Модули отличаются особым тиснением, торцами, чеканкой, чтобы идеально ровно и без выпирания стыковаться друг с другом. Поэтому на кровельных листах Bratex не задерживается дождевая вода и с них отлично отводится конденсат. Благодаря специальному 2-сегментному карману листы не падают на карниз. Места крепежей утоплены и специально подготовлены, чтобы не царапать полимерное покрытие и ускорить проведение монтажных работ.

Состав металлочерепицы Bratex

В основе изделий Братек с оцинкованная и покрытая лаком стальот известного финского производителя SSAB. Металл дополнительно защищен цинковым слоем плотностью 350 г/м2, что на 27% больше, чем у других производителей. Лицевая сторона загрунтована и покрыта декоративным полимером на основе рапсового масла, что является уникальным решением. Изнаночная сторона защищена эпоксидным лаком (10—12 мкм).

Производитель предоставляет рекордную гарантию сроком в 75 лет. Это пример высокого качества и функциональности. Модульная металлочерепица Bratex весит 3,7 кг. Листы легко переносить на скат. Они не боятся ветра и деформаций, а для укладки требуют участия только 2 мастеров.

Модель Скандинавия

Это системный продукт с классической эстетикой и современной технологией исполнения. Им можно обустраивать кровли с углом наклона 12°. Модель нравится кровельщикам за возможность быстро, просто и качественно осуществлять укладку.

Модель Саванна

Плоская металлочерепица Bratex, выполненная в духе современных тенденций к простоте и минимализму. Покрытие идеально подходит современным жилым зданиям. Плоская поверхность и низкий профиль металлочерепицы Саванна требуют хорошей гидроизоляции с использованием мембраны или термосвариваемого рубероида.

Познакомиться с уникальным ассортиментом модульной черепицы Bratex можно в компании RoofStone. У нас только сертифицированный кровельный продукт для создания ваших грандиозных проектов. Вам надо только посетить наш офис, выбрать цветовой вариант, чтобы создать уникальный и эстетичный дизайн. Наши менеджеры помогут с выбором и доставкой товара в любой уголок Одессы и области.