Бренд Philadelphia присоединился к инициативе VIDDANI, чтобы поддержать женщин пострадавших от войны и подарить каждой больше нежности и тепла

В минувшую субботу г. Ровно стало центром происшествия, где прошла инициатива в поддержку внутренне перемещенных украинок, где каждая из участниц получила ощущение настоящей женственности. Общественная организация Женское взаимодействие в коллаборации с женским акселератором Отважная пригласили к участию женскую инициативу VIDDANI, которая совместно с брендом Philadelphia присоединилась к важной цели — поддержать женщин, вынужденно перемещенных через военные действия в стране.

Основательница инициативы рассказала, что история VIDDANI началась с красивого платья, которым хотелось поделиться с женщиной, оставшейся наедине с тревожным чемоданом. Сегодня это каждая, кто приобщается своим ресурсом, талантом, призванием, вещами и жаждой жизни, чтобы поддержать ту, у кого это нагло украли. А создавать ощущение женственности помогают нутрициологии, фотографине, визажисты, психологине, арттерапевты и тренер по танцам.

“Инициатива VIDDANI одаряет женщин, пострадавших от войны, стильным нарядом выходного дня. Мы стремимся заменить чувство дефицита у женщин чувством достоинства. Президент заметил, что памперсами войну не выиграть. VIDDANI же добавляют: макаронами женщину не окрылить”. Кудинова Анна – основательница инициативы VIDDANI.

Инициатива VIDDANI – это больше, чем о раздаче гуманитарной помощи. Чтобы женщины перестали думать, что им некуда одеть вечерние платья, деловые костюмы, туфли и клатчи, основатели превратили визиты женщин в стильный шоурум, где все происходит с абсолютной любовью, уважением и без привкуса неполноценности. А благодаря импровизированным подиумам и вспышкам фотокамер создали мгновенный повод чувствовать себя женственно, быть очаровательными и чувствовать себя каждый день счастливым, ведь каждый день, завоеванный ВСУ — это уже праздник.

Каждое движение, каждое прикосновение, каждая улыбка – все это создает атмосферу заботы, уважения и безграничной любви, что помогает женщинам чувствовать себя особенными. Philadelphia является социально ответственным брендом и с особым трепетом относится к подобным инициативам.

“Для команды бренда Philadelphia было важно стать частью женского сообщества и приобщиться к инициативе, схожей с нашим видением: дарить нежность и тепло. Проект VIDDANI для нас стал настоящей отдушиной, потому что мы знаем, как тяжело чувствовать себя настоящей женщиной не только у себя дома. Команда Philadelphia Ukraine

Именно поэтому команда бренда присоединилась к организации мероприятия: дарила положительные эмоции и нежные подарки. Изюминкой же стала эко-открытка из переработанной бумаги и семенами, которая впоследствии вырастет в целый букет цветов и будет вдохновлять женщин в течение длительного периода. Также команда создала для всех участниц сырный фуршет, наполненный нежностью даже в отсутствии слов.

"Уверены, что украинские бренды должны поддерживать социально важные инициативы, поэтому наша команда планирует и дальше приобщаться к инициативам от VIDDANI, дарить нежность и стоять бок о бок с теми, кто в этом нуждается". Команда Philadelphia Ukraine