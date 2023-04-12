ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
ЕБРР - поддержка наших ЕБРР - поддержка наших
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Новости компаний
Категория
Новости компаний
Дата публикации

Брось вызов будущему, помоги ВСУ и приблизь победу: FAVBET запустил акцию "Киберпанк 2023" для поддержки украинских воинов

Акция "Киберпанк 2023" является продолжением серии тематических промо для поддержки украинской армии
Акция "Киберпанк 2023" является продолжением серии тематических промо для поддержки украинской армии

Свобода, неон, высокие технологии. Новая акция "Киберпанк 2023" от FAVBET бросает вызов игрокам и приглашает на сногсшибательное приключение городом будущего с важной целью - поддержка украинских воинов.

Свобода, неон, высокие технологии. Новая акция "Киберпанк 2023" от FAVBET бросает вызов игрокам и приглашает на сногсшибательное приключение по городу будущего с важной целью — поддержка украинских воинов.

С 10 апреля по 2 июля участников акции ожидают миссии с еженедельными квестами. Участникам акции — бонусы и крутые гаджеты, а бойцам ВСУ — высокотехнологичное оборудование.

Как понятно из названия, "Киберпанк 2023" — проект, вдохновленный хитовой игрой польской студии CD Projekt Red. Компания Favbet переосмыслила сюжет, сеттинг и визуальную составляющую игры, создав мир киберпанка с украинскими реалиями. Так появилась серия роликов и стилизованные диджитал-материалы.

Проводником акции стал музыкант, лидер рок-группы O.Torvald, а ныне еще и военнослужащий ВСУ Женя Галич — от него игроки будут узнавать детали миссий и квестов на пути к победе.

Всего в рамках акции игроков ожидает 4 миссии состоящие из 36 квестов, каждая из которых продлится по три недели и будет иметь особую цель сбора:

Миссия 1: "Тот, что видит в темноте" — сбор на тепловизоры, чтобы ВСУ с легкостью могли разглядеть врагов ночью.

Миссия 2: "Сверху видно все" — сбор на дроны для разведчиков и артиллеристов, чтобы видеть врага издалека и точно наводить оружие.

Миссия 3: "Падение шахеда" — сбор на антидронные ружья, чтобы еще на подлете приземлять вражеские птички, сующие свои лопасти на украинские позиции.

Миссия 4: "Люди будущего" — сбор на биопротезирование раненых бойцов, чтобы они как можно быстрее вернулись к привычной жизни после возвращения с поля боя.

Выполняя квесты, а также занимая призовые места в еженедельных турнирах, игроки не только увеличивают сумму доната, но и получают билеты для участия в финальном розыгрыше.

Больше билетов — больше шансов на победу. Уже 3 июля во время финального розыгрыша 20 счастливчиков станут владельцами мощного ноута, современной игровой консоли, яблочных гаджетов, шлемов виртуальной реальности и еще многих технологических подарков, чтобы покорять будущее.

Акция "Киберпанк 2023" является продолжением серии тематических промо для поддержки украинской армии, которые FAVBET организовывает с прошлого года.

Так, недавно на платформе завершилась акция "Прокачка авто для ВСУ", во время которой компания благодаря активному участию и донатам игроков приобрела и отремонтировала 10 внедорожников для нужд нескольких военных подразделений. Видеоотчеты прокачки снимали в стиле легендарного тюнинг-шоу нулевых и публиковали на Ютуб-канале FAVBET. Вскоре здесь выйдут финальные серии шоу с военным тюнингом двух последних тачек.

Период действия акции "Киберпанк 2023" — с 10.04 по 02.07.2023. Детали и правила участия — на сайте favbet.ua.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выдана ООО "БК "ФАВБЕТ"" на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 года за №137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выдана ООО "БК "ФАВБЕТ"" на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года за №433.

Автор:
Светлана Манько