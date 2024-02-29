Будущее игры: Итоги ICE London 2024 от Favbet Tech

В этом году ICE London, крупнейшая гемблинговая конференция в мире, завершила свое историческое присутствие в британской столице и уже в 2025 переедет в Барселону.

Команде украинского разработчика iGaming-решений Favbet Tech посчастливилось побывать на последней лондонской ICE, которая проходила с 6 по 8 февраля. По итогам поездки в компании составили топ трендов, которые будут определять будущее игорной отрасли в Украине и мире.

Криптоиндустрия все еще на слуху

Участие в ICE London 2024 приняли 632 экспонента из 76 стран мира — абсолютный рекорд за все время существования конференции. В первую очередь это разработчики игр, сопутствующих технологических решений и, конечно же, операторы игорных платформ. Общение с ними, а также наблюдение за тем, что интересует посетителей выставки, дает хорошее представление о том, чем живет современный гемблинг.

Один из трендов, о котором до сих пор говорят многие - криптовалюты. Участники ICE отмечают рост спроса на криптовалютные ставки и криптоказино среди игроков, и эта тенденция скорее всего будет сохраняться ближайшие 5-6 лет.

В общем, сейчас криптоиндустрия проходит путь становления и легализации. Со временем все больше стран будут принимать локальные законы, регулирующие крипторынок, а с ними будет увеличиваться и количество лицензионных казино в этом секторе.

Искусственный интеллект – главная тема

Технологии искусственного интеллекта (ИИ), или ИИ, в гембинге уже не только активно обсуждаются, но и находят воплощение в реальных решениях.

От интеграции искусственного интеллекта в продукты до развития новых сервисов, построенных на этой технологии, отрасль активно реагирует на возможности, которые она предлагает. Сегодня использование ИИ становится стандартом не только для крупных операторов, а для новых участников рынка.

Рекомендательные системы, сегментация аудитории, маркетинговые модели, прогнозирующие поведение пользователей, и чат-боты, автоматизирующие обслуживание клиентов — все это становится неотъемлемой частью гемблинговых продуктов.

Кроме того, анализ с помощью нейронных сетей помогает выявлять мошеннические действия и попытки подделки документов во время верификации, что создает дополнительный слой безопасности для пользователей.

Индустрия игр постоянно растет и развивается, а использование искусственного интеллекта скорее всего еще долгое время будет оставаться ключевым фактором ее успешности.

Отдельно также стоит отметить растущую популярность технологии Provably Fair в гемблинговых продуктах, которая становится альтернативой традиционным генераторам случайных чисел и предлагает игрокам более справедливые условия игры. Игра Aviator от Spribe, построенная на этой технологии, быстро стала мировым хитом, поэтому в ближайшем будущем ее можно будет увидеть в продуктах большинства крупных провайдеров.

Латинская Америка и Азия диктуют моду

Быстрые крэш- и инстант-игры становятся все более популярными на глобальном рынке, не в последнюю очередь из-за влияния предпочтений игроков азиатских и латиноамериканских стран.

Эти рынки проявляют стабильный и динамичный рост, отличаясь от более зарегулированных рынков Европы, где отрасль игр уже имеет долгую историю легализации. Даже в регулируемых рынках, таких как Испания или Великобритания, наблюдается определенный рост, но он не такой значительный, как на развивающихся рынках.

Молодые рынки, такие как Индия, Бразилия, Перу и США, которые только начали регулировать игорный сектор онлайн, также демонстрируют впечатляющий потенциал для роста. Эти рынки отражаются на глобальной игровой индустрии и влияют на ее продуктовое наполнение, побуждая операторов приспосабливать свои решения под предпочтения и особенности местной аудитории.

Прогнозируется, что Азио-Латиноамериканский регион будет задавать тон всей индустрии благодаря высокой конкуренции среди компаний, которые будут соревноваться за внимание быстро растущего игрового сообщества.

Украина имеет огромный потенциал

Легальный украинский рынок iGaming не только растет с каждым годом, но и становится все более заметным на международной арене, а в Украине появляется все больше успешных продуктов.

Украина не только развивается как пользователь инноваций, но и становится их создателем. Большое количество R&D-центров в Украине и высококвалифицированные технические команды свидетельствуют о высоком уровне экспертизы в сфере гемблинга. С развитием рынка в Украине, отечественные компании активно выходят на международную арену, предлагая конкурентоспособные продукты и технологии.

Однако, краеугольным камнем успешного развития отрасли в Украине является принятие и внедрение соответствующей регулятивной базы. По мнению директора Favbet Tech Артема Скрипника, Украина должна взять на вооружение мировой опыт, в частности, лучшие практики из стран, которые уже давно и успешно легализовали азартную отрасли. Это предполагает внедрение эффективной системы налогообложения, регулирование с точки зрения ответственной игры, а также учет требований GDPR.

«Легализация азартных игр стала революцией для украинского рынка, сейчас — этап эволюционного развития. Мы все еще изучаем опыт других стран, но уже сейчас нашим технологическим компаниям, в том числе Favbet Tech, есть чем гордиться в плане инноваций. Убежден, что на ICE в Барселоне мы увидим еще больше интересных решений, созданных в Украине», — говорит Артем Скрипник.