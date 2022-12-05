Cambridge.ua заряжает знаниями. Не откладывайте английский "на потом"!

Первый Кембриджский образовательный центр открывает набор на новый семестр обучения английскому языку, который стартует в январе 2023 года. Откладывать изучение иностранного уже некуда, поэтому приглашаем узнать о различных программах этой зимы.

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Первый Кембриджский образовательный центр открывает набор на новый семестр обучения английскому языку, который стартует в январе 2023 года. Откладывать изучение иностранного уже некуда, поэтому приглашаем узнать о различных программах этой зимы. Среди них:

Общий английский

Разговорный английский

Лексика и грамматика

Английский без домашки

Английский для работы

Подготовка к Кембриджским экзаменам

Подготовка к IELTS, TOEFL

Некоторым из курсов уделим больше внимания, чтобы детально рассмотреть программу обучения и ее особенности.

Курс общего английского рассчитан на изучение нового материала и повышение уровня владения языком. Студенты совершенствуют каждый из необходимых навыков: чтение, аудирование, письмо и говорение. Группы формируются в соответствии с имеющимся уровнем знаний: от Beginner до Proficiency. Занятия в школе английского языка проходят по удобному графику два-три раза в неделю.

Преимущества курса:

системность: разработана оптимальная программа и сбалансировано подобранные учебные материалы для достижения максимального эффекта;



опытные преподаватели, которые всегда находятся на связи со студентами и предоставляют персональный фидбек;



бесплатные разговорные клубы в выходные, что является дополнительным полноценным занятием в неделю



Курс «Разговорный английский» помогает перейти от ступеньки «много понимаю, но не говорю» к «общаюсь на английском уверенно».

Студенты учатся поддерживать разговор на любую тему на английском и обогащают свой словарный запас. Обучение проходит на основе материалов TED Тalks, YouTube-каналов, разнообразных подкастов и англоязычных ресурсов. Благодаря этому, группа обсуждает события и ситуации, приближенные к реальной жизни, а также изучает актуальную лексику.

Также в Первом Кембриджском образовательном центре разработаны специальные курсы "Английский для работы". Их основные преимущества:

четкий фокус каждой программы,

небольшая продолжительность,



прокачка сразу двух областей знаний – английского и делового общения.



В зимнем семестре-2023 можно присоединиться к программе "Бизнес-встречи" и "Презентации", а также к курсам юридического английского. Они разработаны для юристов, работающих в международных компаниях, студентов юридического факультета и переводчиков, имеющих дело с юридической документацией.

Продолжительность курсов английского составляет от 2 до почти 5 месяцев, поэтому важно, чтобы занятие проходило в комфортной атмосфере с желаемой нагрузкой. Убедиться в этом можно еще до полноценного обучения. Так у будущих студентов есть возможность посетить бесплатный пробный урок в группе, которая уже начала заниматься и в ней есть свободные места.

Процесс проходит по такой схеме:

1. Человек проходит тест на определение уровня владения английским. Это можно сделать онлайн или офлайн в офисе Первого Кембриджского образовательного центра в Киеве.

2. Согласно текущему уровню знаний ему предлагают бесплатный пробный урок на курсе. Преподавателя предупреждают о пробном занятии, чтобы он мог заранее предоставить необходимые материалы.

3. После пробного занятия менеджер связывается с будущим студентом, чтобы услышать его впечатление. Также обратную связь по соответствию уровня предоставляет преподаватель.

4. Когда все моменты оговорены, можно смело присоединяться к курсу.

У каждого студента Первого Кембриджского образовательного центра есть персональный менеджер, который в индивидуальном порядке помогает в любой ситуации. А после успешного прохождения обучения студенты получают сертификат с указанием уровня владения английским.

Контакты образовательного центра:

г. Киев

метро Золотые Ворота,

ул. Ярославов Вал, 13/2Б

(044) 580 33 00

(095) 580 33 00

(063) 580 33 00

(098) 580 33 00

[email protected]

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