Чек лист для гастарбайтеров перед поездкой на работу Англию

Чек лист — что нужно сделать перед поездкой в Англию на работу.

Перед поездкой в Англию на работу необходимо решить ряд задач и подготовиться ко многим аспектам (жилье, детские сады/школы, магазины, врачи и т. д.), чтобы обеспечить успешное и комфортное пребывание в новой стране. Независимо от того, будет ли это ваш первый опыт работы за границей или у вас уже есть опыт работы за рубежом, подготовка к этому переезду требует тщательного планирования и организации.

Наш чек лист который поможет вам обосноваться и найти работу в Англии

Важным первым шагом является убедиться, что у вас есть все необходимые документы для въезда и работы в Великобритании. Это включает в себя действующий паспорт с достаточным сроком действия, а также соответствующую рабочую визу или разрешение на работу. Проверьте требования по вакцинации и получите все необходимые прививки, чтобы быть готовым к медицинским аспектам вашего переезда.

Помимо документов, вам необходимо организовать свой перелет и временное жилье (его можно найти на различных досках объявлений, например: booking, uk4ru или petrovchik.com). Забронируйте авиабилеты заранее, чтобы получить лучшие цены, и не забудьте найти временное жилье, пока не найдете постоянное. Это позволит избежать стресса и неудобств по прибытии.

Очень важно выучить основные правила и обычаи Великобритании, чтобы успешно адаптироваться к новой культуре и обществу. Это включает в себя знание местных обычаев, принятых форм общения и важных социокультурных нюансов. Обучение культурной адаптации поможет вам чувствовать себя более уверенно и комфортно в новой среде.

Кроме того, не забудьте связаться с работодателем или рекрутером (это если вы уже нашли и договорились о работе), чтобы узнать подробности о прибытии и первых шагах после приезда. Это может включать встречу в аэропорту, предоставление информации о рабочем месте и организацию обучения. Чем больше информации вы получите заранее, тем легче вам будет адаптироваться к новой работе и обстановке. Но если вы едете в Великобританию без работы и хотите найти работу на месте, не откладывайте. Чтобы найти хорошие вакансии в Англии, вам нужно время и правильные ресурсы для поиска работы. Они могут варьироваться от местных сайтов по поиску работы (indeed.com totaljobs.com, reed.co.uk.) до наших адаптированных досок объявлений о работе (мы уже упоминали о них выше).

Выводы

В заключение следует отметить, что переезд за границу по работе — это захватывающее приключение, которое может открыть множество новых возможностей и перспектив. Благодаря планированию, организации и подготовке вы сможете сделать этот переход гораздо более плавным и успешным. Не бойтесь новых вызовов и наслаждайтесь этим новым этапом в вашей карьере и жизни!