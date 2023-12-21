Чем привлекательны ноуты Эпл: 5 плюсов лэптопов от «Яблока»

Имиджевые устройства ноуты Эпл с высокими эксплуатационными характеристиками подходят для любых задач: фриланса, учебы или гейминга. «Железо» производительное, а сборка — без единого изъяна. В продаже две серии — Pro и Air.

Первая ориентирована на профессионалов, работающих с мультимедийным контентом и ресурсоемким софтом.

Вторая — «облегченная», в самый раз для эксплуатации на ходу.

Процессоры топового уровня

Благодаря переходу на процессоры Apple ноутбуки неплохо прибавили в производительности и энергоэффективности. Чипы семейства Apple M гораздо лучше интегрируются с остальным аппаратным и программным обеспечением. Модуль Secure Enclave гарантирует дополнительную безопасность и неприкосновенность данных, осуществляя шифрование на процессорном уровне.

Принадлежность к экосистеме

Любой продукт Apple — это часть единого информационного пространства, которое упрощает жизнь пользователей. Портативные компьютеры — яркие представители экосистемы. Они быстро синхронизируются с другими устройствами, поэтому у них беспрепятственный доступ к таким «плюшкам»:

Быстрая беспроводная передача данных без использования сторонних приложений; интернет от Айфона, работающего в режиме точки доступа; звонки и СМС через функцию переадресации со смартфона; синхронизация паролей Wi-Fi, автоматическое подключение; разблокировка с помощью умных часов; Айпад как дополнительный экран; Айфон в роли веб-камеры.

Дисплеи, от которых сложно оторвать взгляд

Для Макбуков используются Liquid Retina, а также Liquid Retina XDR с расширенным динамическим диапазоном. Это две ступени эволюции технологии Retina. Обе разновидности экранов характеризуются высокой яркостью, четкостью и насыщенностью. Также в списке преимуществ топовое разрешение, расположенные вплотную друг к другу пиксели, минимальный вред для глаз и гибкие возможности настройки.

Высокая автономность

Лэптопы долго работают без подзарядки: до 15 часов с активным Wi-Fi. Просмотр фильмов через Apple TV нагружает батарею меньше, поэтому время работы в таком режиме увеличивается на 3-7 часов (в зависимости от конфигурации). Игры «съедают» заряд быстрее всего.

Поддерживается ускоренная зарядка при условии использования адаптера питания высокой мощности.

Эргономика

Apple Macbook тонкие и легкие — до 2,2 кг. Для них доступен большой выбор аксессуаров: от сумок для транспортировки до беспроводных мышек и внешних накопителей. Клавиатура — с плавным ходом кнопок и яркой подсветкой, трекпад — чувствительный и точный. Шарниры крышки износостойкие, с большим рабочим ресурсом. Угол раскрытия — до 135-140 градусов, можно подобрать оптимальный для работы за столом, в транспорте, в парке.

Дизайн продуман до мелочей. На нижней части корпуса предусмотрены ножки, которые обеспечивают устойчивое положение. Рамки вокруг дисплея минимальные, вырез под камеру аккуратно внедрен в экран. Расцветки нейтральные — «унисекс».