Что должно быть в рационе собак крупных пород

Питание домашнего животного определяется видом породы. В любом случае нужно ознакомиться с ее особенностями, потребностью в энергии и соблюдать рекомендации ветеринаров. Питомцам крупных пород стоит обеспечить поддержание костной системы и питательные вещества для нормальной активности. Сбалансированный рацион, насыщение микро- и макроэлементами гарантирует корм Акана для собак, изготовленный из натуральных компонентов.

Особенности кормления четверолапых

В пище собаки крупной породы обязательно должен быть белок, который влияет на рост и развитие молодых питомцев. В обычном рационе его источником считается мясо. Животным больших пород рекомендуется давать говядину, баранину, курицу или крольчатину. Субпродукты можно добавлять, но они не могут стать полноценным заменителем мяса.

Для разнообразия питания животному подают рыбу без костей в отварном виде, изредка кормят отварными яйцами, фруктами, творогом, кефиром и молоком. В качестве вкусняшки добавляют в рацион твердый сыр.

Для снабжения организма углеводами рекомендуется кормить питомца такими продуктами:

рисовая или овсяная крупа;

галеты;

черствый хлеб.

Ежедневно пес должен получать отварные овощи. При традиционном питании необходимо вводить комплексы витаминов и минералов. Особенно в зимнее время года.

Режим кормления

Часть мяса рекомендуется давать в сыром виде, остальное — в отварном. Основное питание — каша или суп густой консистенции с добавлением зелени и овощей. Зимой дополнительно кормят собаку животным жиром в небольшом количестве, который растворяют в еде.

Некоторые породы животных предрасположены к перееданию и нуждаются в постоянном контроле веса с регулировкой питания. Питомцам, склонным к пищевой аллергии, можно давать рисовую кашу, но противопоказано молоко.

Суточную норму следует разделить минимум на две порции, ведь четверолапые крупных пород уязвимы к расширению и скручиванию желудка. Запрещается давать пищу непосредственно до или после тренировки. Поэтому после прогулки стоит подождать час, прежде чем кормить собаку. После приема пищи она должна отдохнуть.

Корм высокого качества от компании Acana обеспечивает питомца витаминами и минералами. Он поддерживает кости и суставы крупных собак, на 60% состоит из мяса. Рацион не содержит углеводов, поскольку они могут вызвать ожирение и диабет. Для поддержания мышечной массы и естественного питания корм состоит из мясных протеинов животного происхождения.