Два гаджета, которые выручают родителей в первые месяцы: переноска для детей и детский аспиратор — как выбрать без переплат

Два гаджета, которые выручают родителей в первые месяцы: переноска для детей и детский аспиратор — как выбрать без переплат

Первые месяцы родительства часто превращаются в квест по освобождению рук от постоянного ношения малыша и борьбе с его первым насморком. Чтобы облегчить быт и обеспечить комфорт ребенку, маркетплейс ROZETKA предлагает проверенные решения. Качественная переноска для детей Розетка помогает маме оставаться мобильной, а назальный прибор — быстро восстановить дыхание крохи.

Кому это нужно

Переноска необходима, если вы часто носите ребенка дома или на прогулках и хотите снизить нагрузку на спину. А аспиратор для носа детский незаменим, когда из-за насморка малышу становится тяжело дышать, есть или спать.

Переноска для детей: выбрать за 30 секунд

Тип изделия зависит от вашего терпения и готовности осваивать способы фиксации. Для новорожденных лучше всего подходит слинг-шарф, обеспечивающий максимально плотное и физиологичное прилегание, если вы готовы потратить время на изучение намотки. Если же нужно быстро надеть переноску для коротких дел по дому, стоит выбрать слинг с кольцами, который позволяет переместить ребенка на руки за считанные секунды. Для более длительного ношения и подросших детей идеален эрго-рюкзак, в котором крайне важно следить за правильной «М-позицией» ног.

При выборе конкретной модели ориентируйтесь на такие параметры:

  • соответствие возрасту и весу ребенка, а также наличие обязательной поддержки для головы;
  • правильная посадка в форме буквы «М» и плотная фиксация спинки без опасного провисания;
  • наличие регулировок плечевых лямок и пояса под комплекцию обоих родителей;
  • натуральная ткань по сезону, которая легко переносит частые циклы машинной стирки.

Соблюдение этих критериев гарантирует, что выбранный слинг для новорожденного будет безопасным для развития его тазобедренных суставов и позвоночника.

Фото 2 — Два гаджета, которые выручают родителей в первые месяцы: переноска для детей и детский аспиратор — как выбрать без переплат

Детский аспиратор: какой тип выбрать

Эффективность чистки носа зависит от мощности прибора и его удобства в конкретной ситуации. Механический аспиратор — самый простой вариант, где родитель сам регулирует силу втягивания через трубочку. Электрический аспиратор работает от батареек, позволяя провести процедуру максимально быстро, что удобно при частом насморке. Модели, подключаемые к пылесосу, считаются наиболее эффективными для удаления густой слизи, но требуют осторожности.

Чтобы аспиратор для носа для новорожденных был эффективным, проверьте его по списку:

  • наличие мягких силиконовых насадок разного размера под анатомию младенца;
  • разборная конструкция, которую легко мыть и дезинфицировать после применения;
  • понятная система регулировки или контроля силы тяги;
  • доступность сменных фильтров или насадок в свободной продаже.

Как пользоваться безопасно и каких ошибок избегать

Для достижения результата без слез важно сначала закапать физраствор для разжижения слизи, и только через пару минут начинать короткую аспирацию. Не пытайтесь «высасывать досуха» и глубоко вводить наконечник, чтобы не повредить нежную слизистую, а после завершения обязательно промойте все детали.

Часто родители совершают критические ошибки еще на этапе покупки или первых тестов. В случае с переноской — берут модель без учета поддержки головы для самых маленьких или не настраивают лямки под себя, из-за чего спина начинает болеть. При выборе аспиратора многие ищут самый мощный прибор, полагая, что он лучше, или игнорируют гигиену насадок, что может привести к повторному инфицированию.

Если вещь проста в использовании и правильно подобрана, она станет вашим реальным помощником, значительно облегчив жизнь всей семье в этот непростой период.