Еще три автомобиля для фронта: Favbet Foundation продолжает помогать ВСУ

Благотворительный фонд Favbet Foundation за неделю передал подразделениям Вооруженных сил Украины три автомобиля для выполнения боевых задач на передовой, сообщили представители фонда.

В частности, батальон ВСУ, удерживающий передовые позиции на Донецком направлении, получил полноприводный автомобиль KIA Sorento.

Вместе с волонтерским фондом Романа Зозули "Народна армія" Favbet Foundation передал бойцам Днепропетровского отдельного батальона внедорожник Nissan Navara. Автомобиль доставлен из Европы сотрудниками фонда, отремонтирован, оборудован специальным прибором ночного видения.

Кроме того, внедорожник Ford Ranger получило подразделение ВСУ, специализирующееся на выявлении и обезвреживании взрывоопасных предметов в районах ведения боевых действий и на деоккупированных территориях.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 130 автомобилей, более 80 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования. В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 80 миллионов гривен.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.