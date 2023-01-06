- Тип
- Новости компаний
- Категория
- Новости компаний
- Дата публикации
-
Favbet Foundation и компании-партнеры передали ВСУ 60 автомобилей
Благотворительный фонд Favbet Foundation совместно с компаниями-партнерами передал для Вооруженных Сил Украины 60 автомобилей для выполнения боевых задач на передовой, сообщили представители фонда.
В частности, недавно переданы два внедорожника высокой проходимости Ford Ranger и Nissan X-Trail.
Ford Ranger оборудован резервуарами и насосом перекачки топлива и будет выполнять функции топливозаправщика в бригаде Черных Запорожцев.
Автомобиль поможет украинским защитникам бороться с оккупантами на Донецком направлении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Nissan X-Trail помогает украинским защитникам выполнять боевые задачи на юге и юго-востоке Украины.
Также Favbet Foundation передал для одного из подразделений Национальной гвардии Украины очередной внедорожник Mitsubishi L200. Этот автомобиль уже уехал в Донецкую область, где поможет украинским бойцам выполнять боевые задачи на передовой.
Кроме того, защитники Украины получили от Favbet Foundation 3 микроавтобуса.
Два Volkswagen Transporter получили подразделения ВСУ, которые держат оборону в районе Бахмута.
Вместе с автомобилем защитники Украины получили необходимые для оборудования передовых позиций технические средства. Один из этих автомобилей в район Бахмута самостоятельно доставили сотрудники компаний-партнеров фонда.
Одно из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны получило от Favbet Foundation микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Автомобиль поможет украинским разведчикам в выполнении специальных задач, направленных на усиление обороны страны.
Разведчики ВСУ также получили от фонда 5 раций Motorola DPM 4800E, 3 квадрокоптера DJI Mavic 3 и 2 квадрокоптера с тепловизором Autel EVO-II Dual, 2 тепловизионных прицела Infiray (Iray) Geni GL35R и 2 прибора ночного видения Andres.
При содействии Favbet Foundation в безопасные места были эвакуированы тысячи жителей прифронтовых районов Херсонской и Николаевской областей. Фонд обеспечил эвакуационный транспорт топливом.
Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.
Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.