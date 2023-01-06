Favbet Foundation и компании-партнеры передали ВСУ 60 автомобилей

Благотворительный фонд Favbet Foundation совместно с компаниями-партнерами передал для Вооруженных Сил Украины 60 автомобилей для выполнения боевых задач на передовой, сообщили представители фонда.

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В частности, недавно переданы два внедорожника высокой проходимости Ford Ranger и Nissan X-Trail.

Ford Ranger оборудован резервуарами и насосом перекачки топлива и будет выполнять функции топливозаправщика в бригаде Черных Запорожцев.

Автомобиль поможет украинским защитникам бороться с оккупантами на Донецком направлении.

Nissan X-Trail помогает украинским защитникам выполнять боевые задачи на юге и юго-востоке Украины.

Также Favbet Foundation передал для одного из подразделений Национальной гвардии Украины очередной внедорожник Mitsubishi L200. Этот автомобиль уже уехал в Донецкую область, где поможет украинским бойцам выполнять боевые задачи на передовой.

Кроме того, защитники Украины получили от Favbet Foundation 3 микроавтобуса.

Два Volkswagen Transporter получили подразделения ВСУ, которые держат оборону в районе Бахмута.

Вместе с автомобилем защитники Украины получили необходимые для оборудования передовых позиций технические средства. Один из этих автомобилей в район Бахмута самостоятельно доставили сотрудники компаний-партнеров фонда.

Одно из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны получило от Favbet Foundation микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Автомобиль поможет украинским разведчикам в выполнении специальных задач, направленных на усиление обороны страны.

Разведчики ВСУ также получили от фонда 5 раций Motorola DPM 4800E, 3 квадрокоптера DJI Mavic 3 и 2 квадрокоптера с тепловизором Autel EVO-II Dual, 2 тепловизионных прицела Infiray (Iray) Geni GL35R и 2 прибора ночного видения Andres.

При содействии Favbet Foundation в безопасные места были эвакуированы тысячи жителей прифронтовых районов Херсонской и Николаевской областей. Фонд обеспечил эвакуационный транспорт топливом.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.